La FIFA applique un double standard sur Super League vs MLS

Commisso, à gauche, a acheté la Fiorentina il y a deux ans, mais est toujours frustré par la façon dont le football aux États-Unis est géré et contrôlé. Alessandro Sabattini / Getty Images

L’un des facteurs qui ont fait dérailler la Super League en avril a été une forte intervention du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a déclaré: « Nous ne pouvons que désapprouver fortement la création de la Super League, une Super League qui est une boutique fermée. »

Ces mots signifiaient qu’Infantino se rangeait du côté du président de l’UEFA Aleksander Ceferin, avec qui il s’était parfois affronté dans le passé lors de la proposition de Coupe du monde des clubs élargie de la FIFA. Mais la condamnation du « magasin fermé » par l’instance dirigeante du jeu a laissé certains, comme la Fiorentina et le propriétaire de New York Cosmos, Rocco Commisso, quelque peu perplexes.

Commisso, un partisan du système pyramidal aux États-Unis, estime que la FIFA applique un double standard dans sa position sur la Super League par rapport à ce qu’elle ressent à propos de la Major League Soccer. (La MLS est un «système fermé», ce qui signifie qu’il n’y a pas de pyramide et pas de promotion / relégation entre les ligues.) Nous avons rencontré Commisso début mai dans une vaste interview.

Q: Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que la Super League se déroulait pour la première fois?

A : C’était un moment très déroutant pour moi, mais très rapidement tout le monde s’est levé. Il ne m’a certainement pas fallu pour l’arrêter.

Il a fallu de nombreuses années de planification et deux jours de destruction et ils n’ont certainement pas fait un très bon travail sur le front des relations publiques. Ils ont juste essayé de copier des parties d’un modèle américain et de l’imposer à l’Europe … eh bien, ça n’allait jamais marcher, surtout pas comme ils l’ont fait. Ce sport ne concerne pas les ligues fermées …

2 Liés

Q: Les partisans de la Super League ont fait valoir qu’il était nécessaire de rendre le jeu durable à long terme et de continuer à attirer les investissements. Mais si vous avez un système dans lequel 15 des 20 clubs se voient garantir une place dans la ligue supérieure, avec tout le monde se battant chaque saison pour les cinq autres places, vous n’obtiendrez pas beaucoup de mobilité sociale. Et les gens n’investiront pas plus loin dans la chaîne alimentaire.

Je me demande si une grande partie des investissements que le jeu a attirés ces dernières années auraient eu lieu dans ces circonstances. Je ne pense pas qu’à vous à la Fiorentina, mais à plein d’autres clubs, de Marseille à Southampton, de Burnley à Rome… pourquoi quelqu’un injecterait-il de l’argent s’il leur est quasiment impossible de gravir la montagne ?

R: Lorsque j’ai acheté la Fiorentina il y a deux ans, je quittais un système fermé aux États-Unis et j’y investissais parce qu’il y avait une chance de grandir. Je vous garantis que si la Super League avait été en place, je n’y aurais pas mis d’argent et [Dan] Friedkin à Roma.

La façon dont je vois les choses: la tarte est la tarte. Plus cela va aux grands clubs, moins il y en a pour tout le monde. Mais vous devez obtenir votre part au mérite – pas simplement être accepté par les grands. Au lieu de cela, nous avons eu un projet qui a été mené en partie par certains des propriétaires américains de Liverpool, Manchester United et Arsenal, qui voulaient un magasin fermé où ils restent riches et tout le monde s’appauvrit.

(Note de l’éditeur: Parmi les forces motrices du projet figuraient également le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui est espagnol, et le président de la Juventus, Andrea Agnelli, qui est italien.)

jouer 1:26 Gab Marcotti répond à la menace de la FIGC d’expulser la Juventus de la Serie A si le club ne parvient pas à se distancer de la Super League.

Q: Fondamentalement, la Super League aurait signifié que les clubs «fondateurs» avec des places garanties auraient reçu des revenus de location. Ils ne pouvaient rien faire s’ils le voulaient et l’argent leur reviendrait encore chaque année parce qu’ils n’auraient pas besoin d’être là au mérite. La FIFA a déclaré que c’était inacceptable.

Avez-vous été surpris étant donné que la FIFA n’était pas aussi favorable à la promotion et à la relégation en ce qui concerne l’Amérique du Nord et la Major League Soccer? (Le Miami FC et le Kingston Stockade ont emmené la FIFA, la CONCACAF et l’USSF devant le Tribunal arbitral du sport et ont finalement perdu l’affaire, avec le verdict selon lequel, bien que la FIFA s’oppose aux ligues fermées, elle pourrait les autoriser dans des pays sans antécédents de promotion / relégation. )

A : Je ne suis pas seulement passionné par cette question, j’y ai dépensé beaucoup d’argent. J’ai acheté le New York Cosmos pour les sauver. En raison de la Coupe du monde 2026, la FIFA a décidé d’appliquer des règles différentes à la CONCACAF [by allowing a closed league like MLS]. Eh bien, la FIFA devrait avoir les mêmes lois pour tout le monde, peu importe où vous êtes… c’est un jeu mondial.

Q: En avez-vous parlé à la FIFA?

R: Pas encore. Peut être que je le ferais. Mais il s’agit simplement de nous, en Amérique, pensant que nous sommes différents et que les règles mondiales ne devraient pas s’appliquer à nous.

Je comprends. [MLS] « Nous venons de facturer 300 millions de dollars aux propriétaires du nouveau club de Charlotte pour entrer dans notre ligue … Nous ne pouvons alors pas faire demi-tour et lui dire » au fait, vous risquez d’être relégué « . , en fait, j’ai pris le même risque à la Fiorentina – à peu près le même investissement – et je risque d’être relégué. Eh bien, cela devrait faire partie de la façon dont le jeu est joué dans le monde entier.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal de l’ESPN FC Gabriele Marcotti.

Vous devriez demander à la FIFA. Ou vous me dites: pourquoi y a-t-il un double standard ici?

Q: Eh bien, je ne peux pas parler pour eux, mais l’argument pourrait être que la FIFA veut développer le jeu aux États-Unis et réussir la Coupe du monde.

Une partie de la façon dont vous développez le jeu consiste à attirer des investissements. Les investisseurs américains connaissent et sont à l’aise avec le modèle de la ligue fermée parce qu’ils le connaissent d’autres sports. Peut-être que s’il y avait un risque de relégation, les gars de Charlotte n’auraient peut-être pas investi autant d’argent et la région n’aurait pas d’équipe de haut niveau, ce qui signifie moins d’infrastructures, moins de base, moins de visibilité pour le sport. Il y a donc un argument du «plus grand bien».

La FIFA pourrait dire 2026 est un gros problème, nous voulons passer au niveau supérieur aux États-Unis, la MLS en est une grande partie, nous n’allons pas ouvrir cette boîte de vers avant cette date.

R: Ouais, mais c’est six ans plus tard … Je ne serai pas là dans six ans, combien de temps vais-je vivre? [laughs]

Je pense que le moment est venu d’agir, et ils devraient le faire rapidement. En outre, il existe de nombreuses façons de le faire tout en préservant l’investissement des gars qui ont payé les récents frais de franchise. Pourquoi la FIFA ne peut-elle pas sortir et dire que les normes devraient être les mêmes partout dans le monde? Infantino était assez puissant en Europe, pourquoi n’était-il pas puissant en Amérique? Vous en savez plus que moi: expliquez-moi, pourquoi est-ce le cas?

jouer 1:10 Nedum Onuoha rejoint The Conversation et compare la réaction des fans à la Super League européenne et le racisme dans le football.

Q: Je ne peux pas mettre de mots dans sa bouche, je spécule, peut-être qu’il pense que le modèle qu’ils ont maintenant aux États-Unis fonctionne et qu’il vaut mieux ne pas le bricoler. Du moins pas avant la Coupe du monde …

R : Eh bien, quand j’ai entamé mon procès, il n’y avait pas encore de Coupe du monde 2026 aux États-Unis. En fait, tous ceux avec qui j’ai affaire à la Fédération américaine de football (USSF) ne sont plus là : Carlos Cordeiro (président de l’USSF, 2018 à 2020), Dan Flynn (PDG de l’USSF, 2000 à 2019), Sunil Gulati (président de l’USSF, 2006 à 2018) … tout est parti. Les visages ont changé, mais le système est le même. Ils ne prennent pas soin de toute la pyramide comme ils le devraient.

Et regardez, qu’avons-nous accompli au cours des 25 dernières années? Connaissez-vous un joueur de la MLS de renommée mondiale? Je ne veux pas dire des gars comme Christian Pulisic ou Giovanni Reyna ou Weston McKennie qui jouent en Europe, je veux dire des gars en MLS … Ils maintiennent toujours une masse salariale de 20 millions de dollars ou 25 millions de dollars par an, les clubs gagnent tous de l’argent, mais ils ‘ re ne pas exprimer le meilleur du football … Regardez les droits TV …

(Note de la rédaction: les dépenses disponibles pour les équipes MLS est plafonné à 9,225 millions de dollars, avec une masse salariale moyenne de 12,3 millions de dollars: la différence est l’argent dépensé pour les joueurs désignés, qui ne comptent pas dans le plafond. La masse salariale la plus élevée pour 2021 est l’Inter Miami CF, qui dépense un peu moins de 18 millions de dollars cette saison.)

Q: Continuez …

R: Saviez-vous que l’argent de la télévision que MLS tire de son contrat de télévision nationale est nettement inférieur à ce que NBC paie pour la Premier League? Beaucoup moins. Et c’est pour une ligue étrangère qui joue le matin le week-end, pas aux heures de grande écoute.

Même les droits TV que nous avons négociés pour la Serie A avec CBS ne sont pas significativement inférieurs à ce que la MLS obtient pour ses droits TV. C’est une ligue nationale, non? Dans la plus grande économie du monde? Mais ils s’en moquent. En limitant les salaires des joueurs et en divisant les revenus qu’ils obtiennent, ils peuvent jouer le long jeu … à part les investissements dans l’infrastructure, ils ne dépensent aucune sorte d’argent pour faire croître le sport.

Q : Dernière question de ma part sur le New York Cosmos, probablement toujours la plus grande marque de club du football américain. Où es-tu maintenant?

R: Nous avons joué dans le Association nationale de football indépendante (NiSA) l’année dernière, n’a généré aucun revenu à cause de COVID et a eu toutes sortes de dépenses. Vous savez ce que cela signifie de diriger un club dans ces circonstances… et franchement, nous n’avons pas fait une bonne saison. Donc à cause du coronavirus et à cause des conditions, nous avons décidé de ne pas jouer dans leur championnat. Nous verrons où nous en sommes et nous pourrons jouer ou non à l’automne. Nous voulons d’abord voir où vont les choses avec COVID, et aussi avec notre procès contre l’USSF, qui après quatre ans n’est toujours pas résolu.