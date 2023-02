La FIFA annonce que l’Arabie saoudite accueillera la Coupe du monde des clubs 2023

L’Arabie saoudite a été sélectionnée pour accueillir la Coupe du monde des clubs 2023 en décembre, a annoncé la FIFA mardi.

Le Conseil de la FIFA a voté à l’unanimité pour que la Fédération saoudienne de football organise l’événement, qui comprend les six champions continentaux plus les champions nationaux de l’hôte.

Le tournoi aura lieu du 12 au 22 décembre.

Plus tôt ce mois-ci, l’Arabie saoudite a été sélectionnée par la Confédération asiatique de football pour accueillir la Coupe d’Asie 2027.

Le pays a déjà accueilli des événements sportifs, notamment la Super Coupe d’Espagne de cette année, le combat pour le titre mondial de 2022 entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua et le Grand Prix de Riyad.

La réunion du Conseil de la FIFA a également confirmé les changements apportés à la structure de la Coupe du monde des clubs, avec l’approbation d’un tournoi élargi à 32 équipes à partir de 2025.

L’UEFA aura 12 places et la CONMEBOL six, tandis que la CONCACAF, la CAF et l’AFC en auront chacune quatre, avec une place pour l’OFC et une autre pour les hôtes.

La réunion de la FIFA a également confirmé que les États-Unis, le Mexique et le Canada se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde 2026 en tant qu’organisateurs conjoints du tournoi, leurs places étant déduites de l’allocation globale de six de la CONCACAF.

