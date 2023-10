La FIFA annonce que la Coupe du Monde 2030 se jouera dans SIX pays différents sur trois continents

La FIFA a annoncé que la Coupe du Monde 2030 se jouerait dans six pays distincts sur trois continents différents, dans le cadre d’un changement majeur pour le tournoi qui réunira 48 nations.

Afin de marquer le 100e anniversaire de la Coupe du monde, l’Uruguay organisera le match d’ouverture du tournoi de 2030 avant que les matchs ne soient ensuite joués en Argentine et au Paraguay.

La capitale de l’Uruguay, Montevideo, a accueilli l’édition 1930 lorsque La Celeste a remporté le tournoi inaugural, l’Argentine étant finaliste et le Paraguay, siège traditionnel de la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football.

L’Argentine est l’actuel détenteur de la Coupe du monde (Crédit image : Getty Images)

La Coupe du monde 2030 s’éloignera ensuite de l’Amérique du Sud et se dirigera vers les pays co-organisateurs en Europe et en Afrique du Nord : l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

Le conseil de la FIFA a approuvé mercredi la proposition de l’UEFA, de l’AFC et de la CONMEBOL, le congrès de la FIFA devant approuver formellement les modalités d’organisation de l’organisation l’année prochaine.

« Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Le Conseil de la FIFA, représentant le monde entier du football, a décidé à l’unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, dont la première édition s’est déroulée en Uruguay en 1930. En conséquence, une célébration aura lieu à L’Amérique du Sud et trois pays d’Amérique du Sud – l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay – organiseront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

Infantino a expliqué les plans pour la Coupe du monde 2030 (Crédit image : Getty Images)

« Le premier de ces trois matches se jouera bien sûr dans le stade où tout a commencé, dans le mythique Estádio Centenário de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA.

« Le Conseil de la FIFA a également convenu à l’unanimité que la seule candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne », a-t-il ajouté. « Deux continents – l’Afrique et l’Europe – unis non seulement pour célébrer le football, mais aussi pour assurer une cohésion sociale et culturelle unique. Quel formidable message de paix, de tolérance et d’inclusion. »

Les six nations devraient se qualifier automatiquement pour la Coupe du monde 2030, chaque pays disputant ses premiers matchs à domicile.

