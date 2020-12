Le Bureau du Conseil de la FIFA a annoncé avoir pris plusieurs décisions importantes concernant les compétitions à venir de la FIFA, notamment l’attribution des places pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023 et l’annulation des éditions 2021 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA et de la FIFA U-17. Coupe du monde.

L’année dernière, après l’incroyable succès de la Coupe du monde féminine, il a été décidé d’étendre la compétition à un événement de 32 équipes afin de continuer à favoriser la croissance du football féminin. Depuis, la FIFA a travaillé en étroite collaboration avec les confédérations pour formuler une proposition d’attribution de créneaux horaires et le Bureau du Conseil de la FIFA a confirmé aujourd’hui les places suivantes pour l’édition 2023:

Attribution directe des créneaux (29 des 32 créneaux de participation)

6 emplacements directs pour l’AFC;

4 créneaux directs pour CAF;

4 emplacements directs pour Concacaf;

3 emplacements directs pour CONMEBOL;

1 emplacement direct pour l’OFC; et

11 places directes pour l’UEFA.

Les deux pays hôtes, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, et leurs places ont été prélevées directement sur les quotas alloués à leurs confédérations, à savoir respectivement l’AFC et l’OFC.

Attribution des créneaux des tournois Play-off (3)

Les trois créneaux restants seront décidés lors d’un tournoi éliminatoire à dix équipes avec l’allocation de créneaux de barrage suivante:

2 places de play-off pour l’AFC;

2 places de play-off pour la CAF;

2 machines à sous pour la Concacaf;

2 emplacements de play-off pour CONMEBOL;

1 place de play-off pour l’OFC; et

1 place de barrage pour l’UEFA.

Format du tournoi de barrage

Quatre équipes seront classées dans le tournoi sur la base du dernier classement mondial féminin de la FIFA avant le tirage au sort des barrages, avec un maximum d’une équipe classée par confédération.

Dans le groupe 1, composé de trois équipes, la tête de série 1 jouera pour une place dans la Coupe du Monde Féminine de la FIFA contre les vainqueurs du match à élimination directe impliquant les deux équipes non classées du groupe.

Dans le groupe 2, composé de trois équipes, la tête de série 2 jouera pour une place en Coupe du monde féminine de la FIFA contre les vainqueurs du match à élimination directe impliquant les deux équipes non classées du groupe.

Dans le groupe 3, composé de quatre équipes, les têtes de série 3 et 4 joueront contre les deux équipes non classées du groupe, les deux vainqueurs jouant ensuite pour une place dans la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Les équipes de la même confédération ne seront pas autorisées à être tirées au sort dans le même groupe.

Le tournoi de barrages sera utilisé comme un événement test en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, et les deux hôtes seront invités à participer à des matches amicaux contre les équipes des groupes 1 et 2, garantissant ainsi que toutes les équipes jouer deux matchs pendant le tournoi éliminatoire.

En raison de la COVID-19[feminine pandémie, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé d’annuler les éditions 2021 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA et de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, et de désigner respectivement l’Indonésie et le Pérou, qui devaient accueillir les tournois en 2021, en tant qu’hôtes des éditions 2023.

le COVID-19[feminine La pandémie continue de présenter des défis pour l’organisation d’événements sportifs internationaux et d’avoir un effet restrictif sur les voyages internationaux. La FIFA a donc régulièrement consulté les parties prenantes concernées, y compris les associations membres hôtes ainsi que les confédérations impliquées dans les deux tournois initialement prévus pour 2021.