La FIFA annonce la sanction de la Serbie

L’association de football du pays a été frappée de sanctions à la suite du match de Coupe du monde contre la Suisse

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a annoncé des mesures disciplinaires à l’encontre de la fédération serbe pour des incidents survenus lors du match de Coupe du monde contre la Suisse au Qatar le mois dernier.

Les deux nations se sont rencontrées dans le groupe G du tournoi, la Suisse remportant une victoire 3-2 pour assurer sa place dans les huitièmes de finale. Le match a vu les tensions éclater, avec le capitaine suisse Granit Xhaka – qui est d’origine albanaise – accusé de narguer l’opposition alors que les joueurs s’affrontaient vers la fin du match.

La FIFA a annoncé vendredi avoir imposé des sanctions à la Serbie pour “inconduite” de ses joueurs et supporters pendant le match au stade 974. La FA serbe a été condamnée à une amende de 50 000 francs suisses (54 000 dollars) et doit fermer 25 % des sièges du stade pour son prochain match officiel à domicile de la FIFA pour l’équipe masculine.

Lire la suite Une star suisse accusée d’avoir insulté des rivaux serbes (VIDEO)

La FIFA avait déjà infligé une amende de 21 000 francs suisses à la fédération serbe lors de la Coupe du monde pour un prétendu “politique” geste après qu’un drapeau a été affiché dans le vestiaire de l’équipe qui représentait un contour du Kosovo avec les couleurs du drapeau serbe avec le message “pas de capitulation.”

Ailleurs dans la déclaration de la FIFA vendredi, l’organisation a annoncé le début d’une procédure disciplinaire contre l’Argentine, vainqueur de la Coupe du monde, pour ses célébrations après sa victoire contre la France en finale.

Le Mexique et l’Équateur ont également été passibles d’amendes et de fermetures de stades pour des chants discriminatoires de leurs supporters au Qatar. La Croatie a ouvert une procédure disciplinaire pour violation potentielle des articles de la FIFA sur la discrimination, l’ordre et la sécurité, résultant de son match contre le Maroc lors des éliminatoires pour la troisième place.