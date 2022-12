La FIFA accuse l’Argentine de troubles pendant le quart de finale des Pays-Bas

La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre l’Argentine pour ses actions lors de sa victoire controversée en quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas.

L’instance dirigeante mondiale du football a cité “l’ordre et la sécurité lors des matches” dans son code disciplinaire pour avoir inculpé la FA argentine.

Les remplaçants et les entraîneurs argentins ont empiété sur le terrain alors que le match devenait conflictuel dans les derniers stades alors que les Néerlandais marquaient deux buts en retard pour forcer la prolongation. Il y a eu des échanges plus houleux sur le terrain après la victoire de l’Argentine aux tirs au but après le match nul 2-2.

Lionel Messi faisait partie d’un record de la Coupe du monde de 17 joueurs ou membres du personnel d’entraîneurs qui ont reçu des cartons jaunes pendant ou après le match.

Les accusations d’inconduite d’équipe sont courantes pour la collecte de cinq cartons jaunes dans un match et des poursuites disciplinaires ont été ouvertes contre l’Argentine et les Pays-Bas, a déclaré la FIFA.

Les deux fédérations pourraient recevoir la même amende de 15 000 francs suisses (16 000 dollars) que le panel disciplinaire de la FIFA a infligé à deux reprises à l’Arabie saoudite lors de cette Coupe du monde pour faute d’équipe.

L’Argentine recevra probablement une amende plus lourde pour l’accusation de désordre distincte.

La FIFA n’a donné aucun calendrier pour les verdicts, qui ne sont généralement pas publiés avant le prochain match d’une équipe lors de cette Coupe du monde.

L’Argentine affrontera la Croatie en demi-finale mardi alors qu’elle vise son premier triomphe en Coupe du monde depuis 1986.