La FIFA à nouveau critiquée par les militants des droits de l’homme

La finale de la Coupe du monde de football tombe le jour de la Journée internationale des migrants

La FIFA a suscité une nouvelle condamnation de la part des organismes de surveillance des droits de l’homme avant la finale de la Coupe du monde de dimanche entre la France et l’Argentine, qui coïncide avec la Journée internationale des migrants.

Gianni Infantino, président de l’instance dirigeante du football mondial, a salué vendredi ce qu’il a appelé le “meilleure coupe du monde de tous les temps» au milieu des critiques continues de l’événement pour les mauvais traitements présumés infligés aux travailleurs migrants dans l’État du Golfe dans les années précédant le coup de pied du premier ballon.

Divers groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont appelé la FIFA à protéger les droits des travailleurs migrants au Qatar et à indemniser les familles de tous les travailleurs qui auraient été blessés, voire tués, lors de la construction de l’infrastructure du tournoi.

“Aussi bon que le football ait souvent été, le tournoi a coûté cher à des centaines de milliers de travailleurs qui ont payé des frais de recrutement illégaux, se sont fait voler leur salaire ou ont même perdu la vie.“, a déclaré Steve Cockburn, responsable de la justice économique et sociale d’Amnesty International, à CNN.

“Nous attendons toujours que la FIFA et le Qatar s’engagent à garantir une réparation pour tous ceux qui ont rendu cette Coupe du monde possible.,” il ajouta.

Minky Worden de Human Rights Watch a également déclaré qu’il semblait que la FIFA était plus soucieuse d’apaiser le pays hôte que de défendre les travailleurs migrants sur les épaules desquels le tournoi a été construit.

“La FIFA a une politique des droits de l’homme avec des règles claires protégeant les droits de l’homme, mais bien trop souvent, la FIFA s’est rangée du côté de son riche partenaire le Qatar contre les plus vulnérables“, a déclaré Worden.

“Cette Coupe du monde au Qatar restera en effet dans les mémoires, pour toutes les mauvaises raisons : comme l’événement sportif le plus cher de tous les temps – et le plus meurtrier.”

Le Qatar, quant à lui, a rejeté les accusations selon lesquelles les travailleurs migrants auraient été maltraités lors des préparatifs de la Coupe du monde et a souligné qu’ils avaient introduit de nouvelles lois du travail pour protéger les droits des travailleurs.

Ils soutiennent également que les estimations largement diffusées des décès et des blessures des travailleurs sont inexactes.