La fièvre Pushpa refuse de s’estomper ; Le maire de New York singe le geste emblématique d’Allu Arjun avec la co-vedette de l’acteur Anasuya Bharadwaj [Watch Video]

Lorsque Pushpa sorti, il a créé une tempête comme peu d’autres films avaient dans l’histoire de Cinéma indienet nous ne parlons pas seulement de la box-office, non, monsieur ! Bien sûr, la collection gigantesque du box-office Pushpa a bel et bien mis en lumière l’engouement pour le Allu Arjun et Rashmika Mandana vedette, mais bien au-delà de cela, traversant les langues, les régions et toutes sortes d’autres données démographiques, cimentant fermement sa place comme l’un des panthéons de la culture pop du pays. Et ses effets se font encore sentir non seulement en Inde, mais dans le monde entier dans la mesure où le maire de New York a maintenant singé le geste emblématique de la main d’Allu Arjun.

Le maire de New York rejoint le fan-club d’Allu Arjun Pushpa

Bien sûr, parmi les références les plus indélébiles de la culture pop de Pushpa l’Ascension, celui qui est arrivé en tête de liste est le geste de la main d’Allu Arjun, où il prend le dos de sa main droite et le glisse sous son menton dans un mouvement de déviation vers le haut. À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous savez très bien de quoi nous parlons. Plusieurs célébrités du monde entier, des stars de cinéma aux joueurs de cricket et de nombreux autres visages populaires ont recréé le geste, avec le Maire de New York étant le dernier à rejoindre la liste.

Le maire de New York singe l’emblématique geste de la main d’Allu Arjun Pushpa

Un compte de fan sur Twitter qui s’appelle “Pushpa the Rule”, signifiant le titre de la suite très attendue alias Pushpa 2a partagé la vidéo où le Maire de New York peut être vu faire le fameux Geste de la main Pushpa d’Allu Arjun avec sa co-vedette du film, Anasuya Bharadwaj. Il n’y a pas deux façons de le dire : Pushpa est désormais un phénomène mondial de la culture pop. Regardez la vidéo ci-dessus…