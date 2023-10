La fièvre du Trumpisme commence-t-elle à retomber ? | Robert Reich

Il y a des raisons de se sentir un peu plus rassuré quant à la force de la démocratie américaine, malgré les menaces croissantes de Donald Trump.

D’une part, une large coalition bipartite dans les deux chambres du Congrès a repoussé la tentative des Républicains de la Chambre Maga de faire tomber le gouvernement.

Il s’agit d’une défaite majeure pour Trump, qui avait qualifié le shutdown de « dernière chance de mettre un terme aux poursuites politiques contre moi et contre d’autres patriotes ».

Les Américains devraient également se sentir encouragés par la ténacité des juges et des procureurs à demander des comptes à Trump, malgré ses menaces.

Depuis sa première inculpation, Trump a attaqué avec une férocité croissante les juges et les procureurs qui ont tenté de lui demander des comptes – les qualifiant de « dérangés », de « voyous », de « hackers », de « corrompus », de « partiaux », de « honteux ». « radical », « anti-américain » et pire encore.

Il faut reconnaître que les juges et les procureurs n’ont pas hésité.

Ils ont fixé des calendriers stricts pour les procès pénaux de Trump. Ils ont refusé les nombreuses requêtes et appels de Trump. Ils ont statué contre Trump dans les poursuites civiles intentées contre lui et lui ont infligé des sanctions sévères.

Mardi dernier, le juge Arthur Engoron, statuant dans un procès civil intenté par le procureur général de New York, a estimé que Trump et sa société avaient trompé les banques, les assureurs et autres en surévaluant massivement ses actifs et en exagérant sa valeur nette sur les documents utilisés pour obtenir un financement.

En guise de punition, Engoron a ordonné que certaines licences commerciales de Trump soient annulées.

Trump s’est déchaîné : « L’attaque radicale et généralisée contre moi, ma famille et mes partisans a maintenant atteint de nouvelles profondeurs, anti-américaines, aux mains d’un juge DÉRANGEÉ de l’État de New York, obéissant aux ordres d’un tribunal complètement biaisé et corrompu. « Procureur », Letitia James », a écrit Trump.

Alors que les attaques de Trump contre les juges et les procureurs se sont aggravées, les procureurs et les juges ont réagi avec force.

Vendredi, la juge du district du Colorado, Sarah B Wallace, supervisant le premier procès important visant à exclure Trump du scrutin présidentiel de 2024 – au motif que le 14e amendement interdit explicitement l’exercice de ses fonctions à toute personne ayant prêté serment de respecter la constitution et ayant participé à une insurrection – a émis une ordonnance de protection interdisant aux parties à l’affaire de faire des déclarations menaçantes ou intimidantes.

La juge Wallace a déclaré que l’ordonnance était nécessaire pour protéger la sécurité des personnes impliquées – y compris elle-même et son personnel.

Pendant ce temps, Jack Smith, le conseiller spécial chargé de superviser les poursuites engagées contre Trump par le ministère de la Justice, a demandé une ordonnance de silence contre Trump. Smith a lié la rhétorique inquiétante de Trump aux menaces contre les procureurs, les juges et les témoins potentiels.

« L’accusé poursuit ces attaques contre des individus précisément parce qu’il sait qu’en agissant ainsi, il est capable de bouleverser l’opinion publique, de mobiliser et d’inciter ses partisans », a déclaré Smith dans le communiqué. dépôt au tribunal.

Un jour après avoir posté « SI VOUS M’APRÈS, JE VIENS POUR VOUS ! » une femme a appelé le cabinet de la juge de district américaine Tanya Chutkan, qui a été chargée de l’affaire de fraude électorale contre Trump, et a déclaré que si Trump n’était pas réélu l’année prochaine, «nous venons pour te tuer». La femme a ensuite été accusée d’avoir passé cet appel.

Les principaux procureurs chargés des quatre affaires pénales contre Trump – deux intentées par le ministère de la Justice, une en Géorgie et une à New York – ont désormais besoin d’une protection 24 heures sur 24.

Smith lui-même – que Trump a qualifié de « voyou » et de « dérangé » – a été la cible de violentes menaces. Son bureau dépense entre 8 et 10 millions de dollars en détails de protection pour lui, sa famille et les hauts fonctionnaires, selon des responsables.

Depuis que ses agents ont effectué la perquisition autorisée par le tribunal à Mar-a-Lago en août 2022, le FBI a vu le nombre de menaces contre son personnel et ses installations augmenter de plus de 300 %.

Un partisan de Trump portant un équipement tactique et armé d’un AR-15 a tenté de pénétrer dans le bureau extérieur du FBI à Cincinnati. Il a échoué, s’est enfui et est décédé plus tard dans une fusillade avec les forces de l’ordre.

Trump multiplie les menaces et les provocations. Même si un ou deux de ses partisans agissait en conséquence, le résultat serait tragique.

Merrick B Garland, le procureur général, a récemment déclaré au Congrès que la diabolisation des juges et des procureurs par Trump menaçait l’État de droit. « Il est dangereux de cibler des fonctionnaires de carrière qui ne font que leur travail, particulièrement à une époque où les menaces à la sécurité des fonctionnaires et de leurs familles sont accrues », a déclaré Garland.

Garland a ensuite ajouté : « Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ferons notre travail sans influence extérieure. Et nous ne reculerons pas dans notre défense de notre démocratie.»

L’Amérique a une grande dette de gratitude envers les juges, les procureurs, les grands jurés et les candidats jurés qui refusent de se laisser intimider par les menaces de Trump et qui ne reculeront pas dans leur défense de notre démocratie.

Alors que les grands médias continuent de traiter Trump comme un homme politique plutôt que comme un péril, normalisant ses dangereuses menaces, les juges et les procureurs du pays protègent l’État de droit.

Ils – ainsi que le vote majoritaire bipartisan de samedi au Congrès contre les extrémistes Maga – laissent espérer que la fièvre du Trumpisme pourrait commencer à se dissiper.