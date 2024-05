La «fièvre du campagnol», qui peut déclencher un virus hémorragique de type Ebola, «se propage dans certaines parties de l’Europe»

Un virus POTENTIELLEMENT mortel, capable de passer des rongeurs aux humains et de déclencher des hémorragies semblables à celles d’Ebola, se propage dans le nord de l’Europe.

Des chercheurs ont découvert que les rongeurs suédois sont porteurs d’un agent pathogène qui peut se transmettre aux humains et se transformer en fièvre hémorragique.

Des campagnols des rives porteurs du virus Puumala ont infecté deux personnes dans le sud de la Suède avec une maladie pouvant se transformer en fièvre hémorragique. Crédit : Alay

Des cas de maladie sont repérés à des centaines de kilomètres des endroits où les responsables de la santé voient généralement ce virus, ce qui suscite l’inquiétude des scientifiques.

Tout a commencé lorsque des médecins du comté de Scania, dans le sud de la Suède, ont diagnostiqué un cas de néphropathie épidémique, causée par le virus Puumala transporté par les campagnols des rives, en 2018.

La néphropathie épidémique est également appelée « fièvre du campagnol » et est une maladie rare susceptible de provoquer une fièvre hémorragique chez l’homme.

Les fièvres hémorragiques sont un groupe de maladies causées par différents virus qui peuvent être graves et mettre la vie en danger. Il s’agit notamment de la fièvre jaune, du virus Ebola et de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.

Les médecins ont été stupéfaits de détecter un cas de fièvre du campagnol aussi loin au sud du pays, à plus de 500 km au sud de l’endroit où la maladie avait été détectée précédemment.

Un autre cas a été repéré en 2020, également dans le comté de Scania en Suède.

Dans les deux cas, les patients n’avaient pas voyagé et ont été infectés dans leur région d’origine.

Leurs symptômes étaient typiques de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (HFRS), notamment de la fièvre, un malaise général, des saignements de nez et une mauvaise fonction rénale.

Les deux patients se sont remis de leurs infections, mais cela a incité scientifiques de l’Université d’Uppsala pour comprendre pourquoi les infections à la fièvre des campagnols apparaissent si loin de là où elles le font habituellement.

Ils ont effectué des tests génétiques sur les campagnols des banques dans le comté de Scania, les capturant à proximité du domicile des patients et les analysant pour détecter toute présence d’hantavirus.

Premier cas de virus mortel de Marburg de type Ebola avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88 % détecté en Guinée, en Afrique de l’Ouest

Les hantavirus sont une famille de virus que l’on trouve principalement chez les rongeurs comme les souris, les rats et les campagnols.

Certains hantavirus sont capables d’infecter les humains et de provoquer deux types de maladies : la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (HFRS) et le syndrome pulmonaire à hantavirus (HPS).

Selon les scientifiques de l’Université d’Uppsala, ces deux types de maladies doivent être déclarées en vertu de la loi sur les maladies transmissibles, car elles peuvent causer de graves problèmes, voire la mort.

En Europe du Nord et centrale, une variante du virus – appelée hantavirus Puumala – provoque une forme relativement bénigne de HFRS.

Cependant, des études ont montré que cet hantavirus peut également provoquer une HRFS très grave, qui dans le pire des cas peut être mortelle.

En Suède, environ 100 à 450 cas de fièvre du campagnol nécessitent des soins hospitaliers chaque année, rien que dans la partie nord du pays.

L’analyse des scientifiques a révélé que neuf des 74 campagnols capturés dans la région sud de la Scanie étaient porteurs de gènes d’hantavirus.

Ils ont également découvert que le virus infectant les rongeurs dans cette région n’était pas la même souche que celle trouvée dans le nord de la Suède.

Au lieu de cela, il s’agissait d’une variante distincte étroitement liée aux virus Puumala de Finlande ou de Carélie russe, situés à des centaines de kilomètres.

D’une manière ou d’une autre, cette souche du virus responsable de la fièvre hémorragique était apparue dans la population de campagnols des rives du sud de la Suède, très probablement au cours de la dernière décennie.

Bien que seuls deux cas humains aient été identifiés jusqu’à présent dans le sud de la Suède, les scientifiques craignent que cette souche virale émergente ne représente une menace pour la santé publique.

« De nouvelles souches du virus Puumala dans une nouvelle zone géographique pourraient avoir un effet substantiel sur la santé humaine », ont écrit des chercheurs dans une étude publiée dans la revue Maladies infectieuses émergentes.

Elin Economou Lundeberg, auteur de l’étude et médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital central de Kristianstad, a déclaré : « Nous avons été surpris de constater qu’une proportion aussi élevée des campagnols relativement peu nombreux que nous avons capturés étaient en fait porteurs d’un hantavirus qui rend les gens malades.

« Et c’était dans une zone située à plus de 500 km au sud de la zone de propagation du virus précédemment connue. »

Les chercheurs ont maintenant l’intention de découvrir d’où vient le virus et de cartographier sa répartition dans le sud de la Suède.

Le professeur Åke Lundkvist de l’université d’Uppsala, co-auteur de l’étude, s’est demandé : « Si le virus existe dans la région depuis longtemps et n’a tout simplement pas été découvert, pourquoi davantage de personnes ne sont-elles pas tombées malades ?

« Ou est-ce qu’il s’est établi récemment dans le comté de Scania et a tout juste commencé à se propager ? Et comment est-il arrivé là ?

« Malheureusement, la pandémie de COVID-19 est intervenue, ce qui a considérablement retardé la réalisation de cette étude.

« Ces résultats sont très intéressants et montrent à quel point il est important d’enquêter le plus rapidement possible sur les causes lorsque l’on constate une maladie infectieuse dans une nouvelle zone géographique. »

AUTRES OBSERVATIONS DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE

Ce n’est pas la première fois que l’on tire la sonnette d’alarme concernant des cas de fièvre hémorragique en Europe.

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est une maladie virale généralement observée dans des régions comme l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie occidentale et centrale du Sud.

Mais le virus a provoqué d’importantes épidémies dans les Balkans et en Turquie, ainsi qu’en Russie, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dit.

Il a également été repéré dans des lieux de vacances populaires comme l’Espagne.

En avril 2024, une personne est décédée dans la province de Salamanque après avoir contracté la fièvre hémorragique de Crimée-Congo lors d’une randonnée.

Un ouvrier forestier de la province de León est également décédé de la fièvre en 2022, tandis qu’une autre personne a été infectée par une morsure de tique mais s’est rétablie.

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo se propage généralement par les piqûres de tiques, qui sont « largement répandues dans le sud et l’est de l’Europe », selon l’ECDC.