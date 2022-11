La fièvre des supporters arabes pour la Coupe du Monde de la FIFA refroidie par les coûts du Qatar

La Coupe du monde du Qatar sera la première sur le sol arabe mais malgré l’effervescence au Moyen-Orient, la ferveur n’est pas universelle dans une région habituellement unie par sa passion pour le football.

Bien que le tournoi du 20 novembre au 18 décembre soit géographiquement proche pour de nombreux fans arabes, les coûts élevés sont un problème car un cocktail de crises et de difficultés économiques afflige une grande partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

“Les frais d’hébergement et de transport sont exorbitants”, a déclaré Makram Abed, qui gère une page Facebook de 40 000 fans pour l’équipe nationale tunisienne, l’une des quatre équipes arabes qualifiées avec le Qatar, le Maroc et l’Arabie saoudite.

Le Qatar “aurait pu offrir des prix préférentiels” aux supporters de la région, a déclaré Abed à l’AFP, bien que le Qatar affirme avoir subventionné le coût des hébergements disponibles sur son portail officiel.

Abed était l’un des nombreux supporters contactés par l’AFP lors d’un sondage auprès des supporters de la région, dont la population dépasse les 400 millions d’habitants.

Les Coupes du monde attirent traditionnellement des supporters plus aisés que le football hebdomadaire de clubs, dont les fans sont souvent issus de la classe ouvrière, a déclaré à l’AFP l’historien du football Paul Dietschy.

La Coupe du monde au Qatar “renforce” la tendance universelle d’un écart croissant entre les riches et les pauvres, a déclaré Dietschy.

Même en Arabie saoudite, riche en pétrole, qui possède la plus grande économie du monde arabe et partage une frontière terrestre avec le Qatar, les fans ont déclaré que les coûts étaient prohibitifs.

“Il faut contracter un prêt pour assister aux trois matches (de groupe)”, a déclaré Mouhannad, étudiant saoudien de 25 ans, qui a demandé à ne pas être identifié par son nom complet.

– Vols subventionnés –

Selon la FIFA, le Qatar est en tête de liste des pays pour les achats de billets pour la Coupe du monde, qui avoisine les trois millions.

Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, voisins du Golfe, figurent également parmi les 10 principaux acheteurs de billets.

En fait, l’Arabie saoudite a fait plus de réservations d’hébergement que tout autre pays, selon le comité d’organisation du Qatar.

L’Egypte, considérée comme un haut lieu du football arabe, ne s’est pas qualifiée mais certains y prévoient toujours de voyager, notamment Amr Mamdouh qui attend avec impatience sa visite dans le Golfe.

“Les vols vers le Qatar coûtent deux fois moins cher” que ceux vers la Russie qui a accueilli la Coupe du monde 2018, a-t-il déclaré.

Des milliers d’expatriés arabes vivant dans le Golfe embarqueront également sur le pont aérien quotidien de plus de 160 vols de navette mis en place entre le Qatar et ses voisins.

Parmi eux, Fadi Bustros, un Libanais vivant à Dubaï, qui prendra le vol d’une heure pour Doha et reviendra le même jour.

Mais Bustros craint qu’une “vraie atmosphère de Coupe du monde” ne fasse défaut, étant donné les controverses autour de l’accueil du Qatar et la programmation sans précédent en hiver plutôt qu’en été, lorsque de nombreux fans préfèrent voyager.

Au Maroc, les autorités ont annoncé des vols subventionnés vers le Qatar, mais ils coûtent toujours environ 760 dollars. Pour Yassin, un Marocain de 34 ans qui a assisté à la Coupe du monde 2018, la remise n’est pas assez incitative.

“Une Coupe du monde, c’est synonyme de belle ambiance, de rencontres humaines, d’insouciance, de fête”, a-t-il déclaré.

“Le Qatar ne répond pas à ces critères.”

– ‘Douce puissance’ –

Yassin a acheté des billets pour regarder le Maroc, mais a ensuite annulé son voyage en raison des règles “restrictives” du Qatar conservateur, où les options de divertissement et l’accès à l’alcool restent limités.

Son compatriote marocain Wassim Riane, qui s’est également rendu à la Coupe du monde en Russie, a déclaré qu’il sauterait lui aussi le voyage au Qatar, “un pays sans histoire de football ni culture de fête”.

Le football a débarqué dans la péninsule arabique dans les années 1970, avec l’afflux de compagnies pétrolières et de travailleurs expatriés – bien plus tard que le reste du Moyen-Orient, qui était soumis à la domination coloniale française et britannique.

En Égypte, les premiers clubs de football ont été créés après la Première Guerre mondiale.



Selon Dietschy, le fandom du football suit deux tendances dans le monde arabe.

Dans des pays comme le Maroc, l’Irak, la Syrie et l’Algérie, “le football est populaire et attire les foules” dans les stades, a déclaré Dietschy.

Mais dans d’autres pays, dont le Qatar, le football est “plus un show qui se regarde à la télévision” qu’un outil de “soft power”.

