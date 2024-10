La fièvre des Lakers frappe le partenaire DWTS de Dwight Howard, conduisant à une transformation majeure du « basket-ball »

« Elle n’a jamais assisté à un match de basket… » — Dwight Howard a changé sa déclaration pour Daniella Karagach avec le match des LA Lakers contre les Suns. L’ancienne star de la NBA, avec son DWTS Sa partenaire et son mari étaient présents lorsque les hommes en Or et Violet ont subi une défaite de 105-109 contre Kevin Durant & Co. Oui, l’équipe qu’ils soutenaient a perdu la partie. Mais le match semble avoir eu un impact hilarant sur Karagach.

Dans un Instagram vidéo partagée par Dwight Howard et son DWTS partenaire, Karagach a été vu en train d’essayer de jouer le rôle d’un ballon de basket. Entre-temps, J12 l’imita en la dribblant comme telle. « Prendre @daniellakaragach à 1 match et maintenant c’est une basket 😂😂😂🙄” a écrit l’ex-star de la NBA dans la section commentaires.

Il semble que le rafraîchissement de l’esprit tant nécessaire pour Daniella aux côtés de son mari ait été livré. Pour ceux qui ne le savent pas, son mari, Pasha Pashkov, a été éliminé au cours de la deuxième semaine de Danse avec les stars. Cela s’est produit lors d’un épisode de double élimination.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Ne parvenant pas à retenir ses émotions, Karagach a partagé un Tik Tok vidéo sous-titré, « POV : votre mari est éliminé sur DWTS et vous n’avez pas de filtre. » C’est logique étant donné que les deux stars sont mariées depuis près d’une décennie et étaient partenaires de danse avant cela.

Maintenant, avec Pashkov hors du DWTSl’espoir de remporter un trophée en tant que cellule familiale repose uniquement sur Daniella. Même si elle a élevé le jeu de danse d’Howard, J12 veille à lui remonter le moral pour s’assurer qu’ils remportent la victoire.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Comment Dwight Howard et Daniella Karagach ont-ils relevé le défi de la différence de taille entre eux ?

La compétition sur Danse avec les stars se réchauffe à mesure que J12 affronte seulement six autres prétendants. Oui, même avec le score le plus bas Soirée Disney-à peine 24-Howard et son partenaire ont survécu aux éliminations. Merci au soutien du public.

Cependant, certains peuvent se demander comment Karagach, mesurant seulement 5 pieds 3 pouces, parvient à réaliser ces mouvements côte à côte avec l’imposante ancienne star de la NBA de 6 pieds 10 pouces. Eh bien, elle a une arme secrète : la bonne vieille boîte à pommes ! Dans un cliché en coulisses, Karagach a partagé la vérité risible, en plaisantant : « La boîte de pommes n’a pas fait la différence », à propos de l’accessoire qu’elle utilise pour éliminer l’écart de hauteur de deux pieds.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Daniella a même surnommé la boîte « elle » « personnage principal » sur l’émission. Imaginez ça : une boîte de pommes sous les projecteurs ! Et ce n’est pas une blague ! Dwight étant son plus grand partenaire à ce jour, c’est un incontournable. Elle a déjà travaillé avec des stars plus grandes et a même gagné avec l’ancienne star de la NBA Iman Shumpert.

Mais même Shumpert n’est pas à la hauteur du triple joueur défensif de l’année. Comme l’admet Karagach, danser côte à côte est une chose, mais des mouvements synchronisés « dans le cadre » avec Dwight est un tout autre défi. Cependant, les deux étoiles se remontant mutuellement le moral, comme on le voit dans La récente vidéo IG de Dwight Howardles choses semblent devenir beaucoup plus faciles à gérer.