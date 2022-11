La fièvre de la Coupe du Monde de la FIFA s’empare de Kolkata alors que Messi et Ronaldo Graffiti envahissent les rues

La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a mis Kolkata en couleurs. La fièvre du football s’est emparée de la ville du Bengale occidental. Les inscriptions murales dans la ville prouvent que l’esprit collectif de Kolkata est actuellement stationné au Qatar. De Tolly à Tala, de Bali à Bangur, la fièvre de la Coupe du monde est désormais partout. L’excitation est palpable dans les trains, les bus, les bureaux et les débats à l’heure du thé. Messi, Neymar, Ronaldo dominent toutes les conversations.

Le football a toujours été une bouée de sauvetage pour Kolkata. Cela ressort clairement des photos des footballeurs préférés et des drapeaux placardés sur les murs et les rues, transformant la ville en un Qatar miniature. Si vous allez à Patuli, vous rencontrerez désormais des ressemblances Messi, Neymar, Ronaldo dans le street art dans chaque ruelle. La mascotte de la Coupe du monde du Qatar, La’eeb, vous accueillera en premier. En vous imprégnant de la culture de Doha sur les murs de Kolkata, vous rencontrerez Messi, Ronaldo, Neymar et Muller, dans cet ordre.

L’artiste Amitabh Das a dessiné des images et des drapeaux de ses footballeurs préférés pendant plusieurs nuits avec un groupe de fans de football en collaboration avec la Patuli Football Lovers Association. Tout le street art a été réalisé en mettant en commun de l’argent de poche. Les fans ont également acheté un téléviseur LED géant pour regarder les matchs ensemble.

En fait, après quatre ans, la Coupe du monde de football est devenue l’un des plus grands festivals pour les habitants de Kolkata. L’esprit festif arrive dans la Cité de la Joie avant que l’hiver ne frappe complètement.

L’entrepreneur Subhojit Das a déclaré : « Il y a quatre ans, j’ai décoré la route de la même manière. Une initiative similaire a également été prise cette fois-ci. Pour le mois de la Coupe du monde, Kolkata tourne au Brésil, en Allemagne ou en Argentine. Tout comme le quartier est décoré de lumières pendant Durga Puja, nous avons également décoré les rues de graffitis pendant le festival de football. Les deux festivals nous sont chers.

Le mot graffiti vient du grec « Graffein ». Selon le pays dont on parle, le graffiti est tantôt le langage de la contestation, tantôt la toile des artistes, tantôt la voix des slogans politiques. À Kolkata pendant la saison de la Coupe du Monde de la FIFA, le graffiti est devenu le langage de l’amour de la ville pour le football.

