La fièvre de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 s’empare de l’Inde alors qu’Adidas lance les maillots des fédérations nationales

Le méga-événement mondial du football Qatar2022 est dans quelques mois et, grâce à Adidas, les fans indiens peuvent désormais se rapprocher de leurs équipes de football préférées tout en profitant de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Plus près de chez nous, la fièvre du football vient à peine de commencer, qui promet d’atteindre un crescendo, avec des fans de football indiens impatients d’encourager leurs équipes préférées. Même si l’Inde ne fait pas partie de la liste des joueurs, le soutien des fans sera aussi élevé que jamais dans le passé.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTAT

La marque de sport allemande emblématique, qui a récemment dévoilé le ballon de match officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, a dévoilé aujourd’hui les kits de fédération domicile et extérieur créés pour les équipes nationales participant au tournoi du ruban bleu qui doit débuter en novembre au Qatar.

Bien que l’Inde ne fasse pas partie de la programmation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les fans indiens peuvent toujours se connecter avec leurs équipes préférées, notamment l’Argentine, l’Allemagne, le Japon, le Mexique et l’Espagne, portant/portant le même kit porté par les équipes lorsqu’elles affrontent leurs adversaires.

Les kits arborent un mélange éclectique de couleurs dynamiques et de designs créatifs qui font ressortir l’essence de chaque pays, influencé par des points de contact culturels clés. De l’art mixtèque créé par le peuple indigène du Mexique au “Yatagarasu”, le corbeau origami mythologique à trois pattes du Japon, en passant par des graphismes enflammés en référence au soleil de mai emblématique du drapeau national argentin, les maillots afficheront l’esprit de chaque nation.

“Lorsque nous concevons des kits d’équipes nationales pour des tournois aussi importants que la Coupe du Monde de la FIFA, nous gardons toujours à l’esprit que ces designs feront partie de l’histoire légendaire du football. Pour nous, il est crucial d’abord et avant tout de créer des kits qui équipent les plus grands athlètes de football du monde avec des vêtements performants qui les aident à débloquer leur plus haut niveau de jeu, tout en présentant toujours des designs uniques et inoubliables emblématiques qui sont audacieux, visuels. attraper et créer un véritable sentiment d’excitation parmi les fans du monde entier », a déclaré Jurgen Rank, directeur principal du design football chez Adidas.

Les maillots Domicile et Extérieur visent à connecter les joueurs et les fans grâce à une identité partagée, afin de créer un sentiment d’appartenance et de confiance tout au long du tournoi. Même lorsque le tournoi se réchauffe, les fans peuvent rester au frais (tout comme leurs héros sur le terrain) grâce aux dernières innovations en matière de tissu Adidas, y compris des détails légers et appliqués à la chaleur. Les kits pour l’Argentine, l’Allemagne, le Japon, le Mexique et l’Espagne sont construits à l’aide de matériaux et de textures pour aider les joueurs à rester à l’aise avec la technologie HEAT.RDY. Le kit gallois utilise la technologie AEROREADY, qui utilise des matériaux anti-transpiration pour garder les joueurs au sec.

Tout comme les athlètes, les fans peuvent également faire partie de la campagne continue d’Adidas pour mettre fin aux déchets plastiques, car les kits sont fabriqués à partir de polyester 100 % recyclé. Les kits pour l’Argentine, l’Allemagne, le Japon, le Mexique et l’Espagne contiennent 50 % de plastique Parley Ocean – intercepté sur des îles éloignées, des plages, des communautés côtières et des rivages l’empêchant de polluer nos océans – et sont authentiquement respirants.

Les fans en Inde peuvent désormais se préparer avec leur café, leur pop-corn et d’autres saveurs et se connecter avec leurs équipes préférées, les encourageant de match en match en portant le kit authentique alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la plus grande extravagance du monde du football commence. Les kits seront disponibles pour les hommes, les femmes et les enfants à partir de 3299 INR à acheter dans les magasins Adidas et Adidas.co.in sur https://www.adidas.co.in/federations-football.

Pour ceux qui regardent l’événement depuis les lointaines côtes de l’Inde, rien n’est impossible.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici