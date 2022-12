La fièvre de la Coupe du Monde de la FIFA atteint de nouveaux sommets au Kerala alors que les fans soutiennent Lionel Messi

Après que les Pays-Bas et l’Argentine se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, cela s’est répercuté à travers le Kerala dans les petites et les grandes villes alors que les habitants de tout l’État, qui traversent les différences socio-économiques, religieuses et politiques, sont saisis par la fièvre du football.

D’énormes découpages des footballeurs internationaux Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar Jr sont érigés dans tous les coins et recoins du nord du Kerala, y compris même dans les petites villes des districts de Malappuram, Palakkad, Kozhikode, Kannur, Kasargod et Wayanad. Dans le centre et le sud du Kerala, d’énormes découpes des joueurs sont érigées, mais pas beaucoup par rapport à la partie nord de l’État.

Même après que certains érudits islamiques, à la fois les groupes sunnites et moudjahid, se soient prononcés contre la frénésie des jeunes musulmans pour le jeu et le soutien des nations étrangères et des joueurs étrangers, ces derniers n’en ont rien fait.

Sulaiman Khader (27 ans) de Tirur dans le district de Malappuram a déclaré à l’IANS : « Le football est un sport qui unit les gens, et au Kerala, nous nous unissons pour une équipe, soutenons l’équipe et prions pour la victoire de cette équipe et c’est un exercice sain. Les érudits religieux n’ont pas besoin d’intervenir là-dedans.

“Nous sommes tous très religieux mais dans le football, les universitaires n’ont aucun rôle à nous dicter. Vous pouvez voir des centaines de jeunes de toutes les communautés qui transcendent les frontières religieuses, sociales et politiques s’unir pour leur équipe préférée.”

Khader a déclaré qu’il était un fan inconditionnel du Brésil et qu’il s’attend à ce que l’équipe remporte la coupe au Qatar.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA se déroule au Qatar, elle a aidé de nombreux fans des districts de Malappuram, Kozhikode, Kannur, Kasargode et Wayanad à se rendre à Doha, car la distance entre l’aéroport de Calicut et Doha est inférieure à celle d’autres endroits de l’État.

Le président de l’État du Congrès de la jeunesse, Shafi Parambil, député provincial et ardent fan de l’Argentine, était au Qatar pour regarder les matchs de son équipe préférée alors même que le groupe rival du Congrès envoyait des missives à New Delhi en son absence de l’État. Shafi est de retour au Kerala et se rendra probablement à nouveau au Qatar pour regarder des matchs.

Le leader du CPI et ancien député de la circonscription de Thiruvananthapuram Lok Sabha, Panniyan Raveendran, un fan inconditionnel du Brésil, s’attend à ce que l’équipe remporte la coupe. Il est footballeur et commentateur de football, originaire de la frénésie du football du district de Kannur au Kerala.

Les femmes regardent également activement les matchs de football et accompagnent leurs maris, frères et enfants pour regarder les matchs diffusés en direct sur de grands écrans à travers l’État.

Jusqu’à minuit, les enfants et les femmes regardent le match à Thiruvananthapuram, Kottayam, Ernakulam, Kollam et presque tous les districts de l’État.

Un officier supérieur a déclaré: “Alors que la police, comme d’habitude, surveille ces grands écrans et la foule qui regarde le match, il n’y a pas eu un seul cas d’activité criminelle pendant les matchs et avec les routes pleines de monde même tard dans la nuit. heures, c’est une sorte d’atmosphère de festival à travers l’État.”

À Thalassery, dans le district de Kannur, les gens placent des paris entre eux et n’impliquent généralement pas d’argent, mais plutôt de la nourriture. Les paris sont placés sur l’équipe gagnante, la marge de victoire, les buteurs, le penalty enregistré, les buts enregistrés, etc.

Sujith Chandran, propriétaire d’un magasin de sport à Kannur, a déclaré à IANS : “De fortes ventes de gadgets sportifs ont eu lieu même pendant la préparation du tournoi et lorsque la Coupe du Monde de la FIFA a débuté, il n’y avait aucune limite aux ventes. Les ventes de t-shirts, de shorts, de ballons de football et de poteaux de but sont élevées et les maillots de l’Argentine, du Brésil et du Portugal sont très demandés.”

Il y a eu une énorme vente de téléviseurs pendant la Coupe du monde et la plupart des grands magasins d’électronique ont annoncé des offres et des subventions à ce sujet. Les ballons de football sont offerts en cadeau lorsqu’une famille achète un téléviseur et que tout le monde opte pour les grands écrans.

Mathew Augustine, propriétaire d’un grand magasin d’électronique à Kottayam, a déclaré : « Généralement, si 20 téléviseurs sont vendus par jour, maintenant, cela en touche cent par jour et c’est cinq fois plus. Les gens remplacent leurs téléviseurs par de nouveaux et le coût n’est pas un problème pour eux. Dans la plupart des cas, les enfants font pression sur les parents pour qu’ils achètent de nouveaux modèles et c’est une affaire florissante pour des gens comme moi.”

Alors que la fièvre du football atteint son apogée au Kerala, il y a une énorme réservation dans les compagnies aériennes pour le Qatar à partir des quarts de finale et les tarifs élevés ne sont pas dissuasifs pour les fans inconditionnels qui veulent voir leurs héros préférés en action.

Sulaiman Ahmad (41 ans), un homme d’affaires de Pathanamthitta, a déclaré : « J’ai réservé mon billet pour voir Messi en action, et Dieu merci, l’Argentine a atteint les quarts de finale et nous espérons soulever la coupe. Le roi du football de tous les temps est dans une forme impressionnante.”

