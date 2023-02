“La fierté revient”: Biden vante les victoires sur l’emploi et le climat dans son discours sur l’état de l’Union

Joe Biden a appelé les républicains à l’aider à “terminer le travail” de reconstruction de l’économie et de restauration de la confiance dans la démocratie américaine dans son deuxième discours sur l’état de l’Union mardi soir, alors qu’il lançait un appel sans entrave à l’action sur la réforme de la police, le contrôle des armes à feu et la crise climatique.

S’adressant pour la première fois à un Congrès divisé, un Biden optimiste a fait valoir que la nation était plus forte et plus stable que lorsqu’il a pris ses fonctions il y a deux ans.

Au milieu du premier mandat de sa présidence, le président a attribué à ses politiques le mérite d’avoir aidé à sortir le pays des profondeurs de la pandémie de coronavirus, à inaugurer une croissance record de l’emploi et à renforcer une démocratie menacée par les forces antidémocratiques au pays et à l’étranger. Mais pour continuer à progresser, a soutenu Biden, il aurait besoin du soutien de la majorité même de la Chambre républicaine désireuse de démêler son programme et de saper ses perspectives politiques alors qu’il se prépare à briguer un second mandat.

“A mes amis républicains, si nous pouvions travailler ensemble lors du dernier Congrès”, a déclaré Biden, “il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas travailler ensemble dans ce nouveau Congrès”, a déclaré Biden dans les remarques de près de 75 minutes, qu’il avait ouvert en félicitant le président de la Chambre nouvellement installé, Kevin McCarthy, assis derrière lui sur l’estrade.

“Je ne veux pas ruiner votre réputation, mais j’ai hâte de travailler avec vous”, a déclaré le président à McCarthy, provoquant des rires.

S’adressant à la nation depuis la tribune de la Chambre, Biden a claironné les réalisations législatives de ses deux premières années au pouvoir – y compris un vaste paquet sur la santé et le climat, une loi sur les infrastructures et de nouveaux investissements majeurs dans l’industrie nationale des semi-conducteurs. Il a également souligné les signes d’amélioration des perspectives économiques, de ralentissement de l’inflation et du taux de chômage du pays, qui a atteint un creux de 53 ans à 3,4 % le mois dernier.

“Les emplois reviennent”, a-t-il déclaré. “La fierté revient à cause des choix que nous avons faits au cours des deux dernières années. C’est un plan pour les cols bleus pour reconstruire l’Amérique et faire une réelle différence dans vos vies.

Alors même qu’il appelait au bipartisanisme, Biden a explicitement plaidé contre l’agenda économique de ses ennemis politiques qui ont cherché à abroger des éléments clés de sa réalisation phare en matière de politique intérieure : « Ne vous y trompez pas : si vous essayez de faire quoi que ce soit pour augmenter le coût de médicaments sur ordonnance, je mettrai mon veto.

Pourtant, la perspective d’une législation bipartite radicale est faible, alors que les républicains de la Chambre enhardis lancent une série d’enquêtes politiquement chargées sur le président, sa famille et son administration.

Ces tensions étaient exposées dans la chambre mardi soir. À plusieurs reprises, les républicains ont interrompu le président en se moquant ou en hurlant des commentaires, malgré la tentative de McCarthy de contrôler l’émotion.

Biden a présenté un père qui avait perdu sa fille à cause d’une surdose de fentanyl en 2014. Jurant de faire face à la crise du fentanyl, Biden a été accueilli par les cris des républicains qui accusent les politiques frontalières du président d’aggraver le trafic de drogue mortel. Au-dessus du vacarme, un législateur a crié: “C’est de ta faute.”

L’opposition a ensuite hué lorsque Biden a accusé certains d’entre eux de vouloir réduire la sécurité sociale et l’assurance-maladie, les programmes de retraite et de santé populaires, dans le cadre de leurs efforts pour réduire le déficit. “Menteur”, a crié la députée d’extrême droite Marjorie Taylor Greene.

Reconnaissant leur réponse, il a taquiné qu’il était heureux d’avoir des assurances républicaines que ces programmes seraient protégés. “Nous avons obtenu l’unanimité”, a-t-il déclaré, amenant les législateurs des deux partis à se lever sous les applaudissements.

Bien qu’un certain nombre de républicains aient rejeté les propositions de refonte de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale, certains membres du parti, notamment, ont suggéré que les programmes devraient plutôt être soumis à une approbation régulière. Une telle politique pourrait entraîner l’élimination des programmes.

Sur un ton populiste, Biden a imploré le Congrès de «récompenser le travail, pas la richesse» en adoptant sa proposition de taxe milliardaire. Vantant un nouveau plafond de 35 $ sur l’insuline pour les bénéficiaires de Medicare, il a déclaré que les législateurs devraient aller plus loin et étendre la règle pour couvrir tous les Américains.

McCarthy a exigé des réductions des dépenses du gouvernement en échange d’un relèvement du plafond de la dette, mais Biden a insisté sur un projet de loi “propre” pour augmenter la limite d’emprunt du pays sans aucune condition. Le Trésor a averti que les États-Unis pourraient être à risque de défaut à moins que le plafond de la dette ne soit relevé d’ici juin.

Les législateurs étant à nouveau autorisés à inviter des invités à l’état de l’Union, Biden s’est tourné vers certains dans le public pour lancer des appels urgents à une collaboration bipartite.

Dans une nation à nouveau secouée par des vidéos de brutalités policières contre des Noirs américains et une série de fusillades de masse, Biden, faisant écho aux appels des militants et des familles, a exigé que le Congrès « fasse quelque chose ».

Dans un appel émotionnel à l’action, il s’est tourné vers la loge où la première dame, Jill Biden, était assise aux côtés des parents de Tire Nichols, le père noir de 29 ans qui a été brutalement battu par des policiers de Memphis. “Engageons-nous à faire en sorte que les mots de la mère de Tyr se réalisent : quelque chose de bien doit en sortir”, a-t-il déclaré.

Il a ensuite reconnu Brandon Tsay, l’homme de 26 ans qui a désarmé un homme armé lors d’une fusillade à Monterey Park, en Californie. Louant sa bravoure, le président a appelé à l’interdiction des armes d’assaut. « Il a sauvé des vies. Il est temps que nous fassions de même », a-t-il déclaré à propos de Tsay.

Et alors que les États gouvernés par les républicains se précipitent pour restreindre l’avortement, il a juré d’opposer son veto à une interdiction nationale de l’avortement que certains républicains ont réclamée.

Également assis aux côtés de la première dame Paul Pelosi, le mari de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi qui a été brutalement agressée dans les jours précédant les élections de mi-mandat par un assaillant armé d’un marteau qui aurait cherché à blesser le législateur démocrate.

Et, pour une deuxième année consécutive, Oksana Markarova, l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, a également assisté en tant qu’invitée des Biden. Le président s’est vanté des succès de la coalition internationale que les États-Unis ont aidé à rassembler pour aider l’Ukraine à se défendre contre l’invasion russe.

“Ensemble, nous avons fait ce que l’Amérique fait toujours de son mieux. Nous avons dirigé. Nous avons uni l’Otan et construit une coalition mondiale », a déclaré Biden. « Nous nous sommes opposés [Vladimir] L’agressivité de Poutine. Nous étions aux côtés du peuple ukrainien.

Biden n’a fait aucune référence directe à l’abattage par l’armée américaine d’un ballon espion chinois présumé, mais a fait allusion à la décision en déclarant que “si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays”.

La gouverneure nouvellement élue de l’Arkansas, Sarah Sanders, qui a acquis un profil national en tant qu’attachée de presse de Trump, a livré la réponse républicaine au discours de Biden. Sanders, actuellement la plus jeune gouverneure des États-Unis à 40 ans, a attaqué Biden au sujet de l’inflation et accuse les démocrates de mener une «guerre culturelle de gauche» contre les Américains moyens, selon des extraits de ses remarques préparées.

“Les républicains croient en une Amérique où les familles fortes prospèrent dans des communautés sûres, où les emplois sont abondants et les salaires augmentent”, a déclaré Sanders.

Pourtant, Biden était implacablement optimiste, défiant les républicains de s’opposer à la vision qui, selon lui, l’a élevé à la Maison Blanche il y a deux ans, et a aidé à livrer son parti et à élargir la majorité au Sénat à la mi-mandat de novembre.

“Cela a toujours été ma vision du pays et je sais que c’est la vôtre”, a-t-il déclaré, “pour restaurer l’âme de la nation, reconstruire l’épine dorsale de l’Amérique, la classe moyenne américaine, et unir le pays. Nous avons été envoyés ici pour terminer le travail, à mon avis.