La fierté et le changement d’état d’esprit de Chris Eubank Jr – « Il ne peut pas permettre que cela se reproduise » | Nouvelles de boxe

Tenir une victoire par arrêt sur Chris Eubank Jr devrait donner à Liam Smith un avantage psychologique significatif avant leur match revanche du 2 septembre.

Mais le concurrent ultra-léger Harlem Eubank, qui connaît son cousin comme un combattant aussi bien que quiconque, pense que piquer la fierté d’Eubank Jr de cette manière est la pire chose que Smith aurait pu faire.

« Je pense que c’est potentiellement l’aspect le plus dangereux ici pour Liam Smith », a déclaré Harlem Eubank Sports du ciel.

Chris Eubank Jr a décrit Liam Smith comme une « merveille à un coup » après que les deux se soient rencontrés pratiquement avant leur match revanche très attendu le 2 septembre.



« Sa fierté, sa personnalité ne peuvent pas permettre que cela se reproduise. Il voudra se racheter et prouver un point ici. »

Figure familière de l’équipe d’Eubank Jr, Harlem Eubank a un point de vue d’initié. Avant le dernier combat de Smith, il a vu quelque chose de différent chez son cousin.

« Je n’ai vu aucune des composantes de sa personnalité qu’il a habituellement avant le combat et cela s’est passé au fur et à mesure que le combat se déroulait, je pense. Je pense qu’il le récupérera pour celui-ci », a-t-il déclaré à propos d’Eubank. Jr.

« La meilleure façon de l’expliquer, je ne pouvais pas voir cette » résistance aux balles « en lui avant le combat. Et personne ne sait vraiment ce que cela revient. Tout ce que je peux dire, c’est que je pense qu’avec son entraînement, je pense qu’il aura ça de retour pour ce combat.

« Parce que l’état d’esprit, l’ego si vous voulez, qu’il porte, il ne voudra pas que cela se reproduise et il voudra prouver aux gens qu’ils ont tort. Il voudra se racheter et il voudra montrer aux gens ce qu’il peut vraiment faire. » et qui il est vraiment.

« Je pense que nous verrons cela dans ce prochain combat. »

Le nouvel entraîneur de Chris Eubank Jr, Brian 'BoMac' McIntyre, a partagé comment il l'avait découvert et comment c'était de le rencontrer pour la première fois



Il pense qu’Eubank Jr a la résilience mentale pour rebondir dans le match revanche.

« C’est lui qui a eu le plus de mal [out of them all turning pro]. 1) il s’appelait Chris Eubank Jr, 2) il a été le premier à entrer dans le monde de la boxe et ce genre de manteau est transmis et cette vedette et cette pression ont été les premières à tomber sur lui « , a déclaré Harlem.

« J’ai l’impression qu’il était équipé pour le gérer avec sa manière et sa façon d’être. Il a vraiment ce genre de résistance aux balles à son sujet où il s’en fiche et si quoi que ce soit ses meilleures performances et ses meilleurs attributs, il prospère sur ce genre du doute, de la pression. Les gens disent toujours : ‘Pouvez-vous être à la hauteur de votre père ?’ Je pense qu’il s’en nourrit.

« J’ai ressenti la même pression en tant qu’amateur chez les pros. Vous êtes toujours comparé à un niveau de championnat du monde sans expérience.

« Je pense que cela vous endurcit définitivement et vous renforce de devoir également faire face à des pressions extérieures et je pense que cela vous forge en un meilleur combattant. »

Il porte lui-même le nom d’Eubank et connaît le poids des attentes qu’il apporte. Mais il a maintenant atteint un record de carrière de 18-0 et est prêt pour la compétition de haut niveau.

Liam Smith dit que Chris Eubank Jr « était gêné » après sa défaite en janvier



« Beaucoup de gens que j’ai combattus, ce sont de vrais combattants. Ils n’ont peut-être pas le nom que d’autres combattants ont au niveau national, mais ce sont de vrais combattants », a-t-il déclaré.

« Si vous regardez vraiment mon CV, je pense qu’il est plus solide que beaucoup d’autres CV nationaux. »

Son prochain objectif est de ramener une boxe de premier plan à Brighton. « Mon oncle [Chris Eubank Sr] a ouvert la voie là-bas et a créé beaucoup d’histoire, beaucoup d’héritage là-bas. Maintenant que je suis parti et que j’ai appris mon métier, j’ai l’impression qu’il est temps de revenir », a-t-il déclaré.

« Ma division est en feu », a-t-il ajouté. « De grands noms au pays et évidemment à l’étranger aussi.

« Je suis prêt pour les gros combats et les grands soirs. »

Chris Eubank Jr dit que ce sera un « type de pression différent » face à Liam Smith dans leur match revanche



« Azim a le potentiel »

Adam Azim est un combattant passionnant dans la même catégorie de poids que Harlem Eubank. Azim boxe Aram Fanyan sur la sous-carte du combat Liam Smith-Chris Eubank Jr du 2 septembre, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Harlem Eubank est impressionné par lui. « Je pense [Azim’s] un enfant talentueux. Je pense qu’il a tout le potentiel. Je ne pense pas qu’il ait encore vécu la même expérience chez les pros. Je pense donc qu’il est évidemment sur son propre chemin, développant et accumulant cette expérience », a-t-il déclaré.

De ramasser les gants à l'âge de quatre ans à inspirer une nation sur la grande scène, l'étoile montante Adam Azim partage son incroyable histoire



« Vous avez besoin de cette patience et de cette expérience. Il y a des combattants qui peuvent venir sans nom, sans crédibilité, et peuvent vous tester et vous donner le courage et les éléments dont vous avez besoin pour la fin. Cette expérience est essentielle.

« Ces combattants qui viennent de différents pays qui essaient de rentrer et de subvenir aux besoins de leurs familles, ce sont des tests solides dont vous avez besoin en cours de route. Je pense qu’il fait tout bien. Il devrait continuer à faire ce qu’il fait. »

Ne manquez pas Smith vs Eubank II en direct sur Sky Sports Box Office le 2 septembre