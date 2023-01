La fierté des lions se déplaçant sur le paysage verdoyant du Masai Mara étourdit Internet ; Montre

Au fil des ans, l’espèce de lions s’est progressivement réduite dans le monde. Les principales menaces à leur extinction sont identifiées comme étant les abattages préventifs et une diminution des proies naturelles et de l’habitat. À une époque où les conservateurs de la faune font de leur mieux pour protéger l’espèce, un opérateur de safari et photographe animalier a partagé une superbe séquence d’une troupe de lion se déplaçant dans le paysage verdoyant de la réserve nationale du Masai Mara au Kenya. Dans la vidéo, plus de 15 lions au total peuvent être vus en train de gravir une colline en groupe. Tout en partageant le clip, le photographe animalier a souligné qu’il ne s’agissait que d’une troupe de lions. Il a souligné qu’il avait vu environ 40 lions différents à quatre endroits après avoir pris son petit-déjeuner le dimanche. “Ceci fait partie d’une troupe de lions. Une partie d’une fierté – laissez cela pénétrer. J’ai vu environ 40 lions différents dans 4 endroits aujourd’hui matin avant le petit déjeuner à Masai Mara », a-t-il tweeté.

Regardez le clip ci-dessous :

En une journée, la vidéo a amassé plus de trente mille vues et quatre cents likes sur le site de micro-blogging. Les amoureux des animaux, qui en ont été hypnotisés, ont laissé tomber diverses réactions dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « Incroyable ! Vous avez une connexion cosmique avec les lions et les tigres !

Incroyable! Vous avez une connexion cosmique avec les lions et les tigres !— Ashnamac (@Ashnamac) 22 janvier 2023

Un autre utilisateur curieux a demandé : « C’est vraiment une grande fierté ! Laquelle est-ce? La célèbre fierté des marais ou la fierté des plaines paradisiaques ou la fierté d’Acacia une autre ? »

C’est vraiment une grande fierté ! Lesquels est-ce ? La célèbre fierté des marais ou la fierté des plaines paradisiaques ou la fierté d’Acacia un autre? – Vikram Ghanekar MS MRCSEd (@vikramghanekar) 23 janvier 2023

Pendant ce temps, un autre a ajouté : « Ils sont si nombreux et font partie d’une même fierté ! Belle vue.”

Ils sont si nombreux et font partie d’une même fierté ! Belle vue.— Bholanath Acharya (@bnacharya1) 22 janvier 2023

Selon un rapport de National Geographic, une fierté de lion peut inclure des membres entre 3 et 40. Lorsqu’elles font partie de la fierté, les créatures chassent des proies, élèvent des petits et défendent également leur territoire à l’unisson. Notamment, les lions femelles sont celles qui contribuent le plus à la chasse et à l’éducation des petits. La plupart des lionnes sont apparentées; elles sont mères, filles ou sœurs. Ils mettent bas la plupart du temps en même temps et les petits sont ensuite allaités par toutes les lionnes ensemble. En ce qui concerne les mâles, leur nombre est généralement inférieur à celui des femelles. Il peut y avoir soit deux mâles adultes, soit un petit groupe d’entre eux dans une troupe de lions.

