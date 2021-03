Eddie Murphy a attendu longtemps la suite de Coming to America.

Trente-trois ans, pour être précis.

Si longtemps, en fait, il a engendré 10 enfants à cette époque – et l’un d’eux, Bella, 19 ans, est sa co-star dans la suite.

Et cela chatouille Eddie – la star avec le sourire de monstre et le rire méchant.

Il dit: «Je vais avoir 60 ans en avril et j’ai tous ces bébés, j’adore la paternité. C’est le centre de tout.

«L’idée d’être là-bas et de faire trois films par an, c’est fini. J’ai tous ces bébés.

«Je l’ai trouvé maintes et maintes fois et en cours de route, j’ai réalisé que si vous accordez la priorité à vos enfants, vous ne prenez jamais une mauvaise décision.

«Lorsque vous atteignez un moment de carrefour ou que vous avez des conneries, vous vous dites: ‘Eh bien, qu’est-ce qui est le mieux pour mes enfants?’ Si vous suivez cette voie, vous ne prenez jamais de mauvaise décision. »







Lorsqu’on lui a demandé s’il s’entend avec eux tous, Eddie répond: «Je suis tellement béni avec mes enfants. Je n’ai pas une seule mauvaise graine. Je n’ai pas de genre ‘Oh tu es la bonne’.

«Je n’ai rien de tout ça. Mes enfants sont des gens vraiment formidables et normaux – et personne n’est comme le jerk d’Hollywood.

«Mes enfants sont intelligents et essaient de faire des choses. Je suis béni avec mes enfants. J’ai vraiment, vraiment eu de la chance.

Coming 2 America avance rapidement trois décennies après le début du premier film.

Eddie joue le roi Akeem, qui a trois filles avec sa femme Lisa, joué par Shari Headley. Ils se sont mariés à la fin de Venir en Amérique.

Son personnage découvre qu’il a un fils d’une brève aventure avec une autre femme dans la journée. En fait … cela ressemble à une histoire tirée tout droit de la vie des montagnes russes d’Eddie.







Ses enfants sont âgés de deux à 31 ans. Il a deux jeunes enfants avec la fiancée de l’actrice Paige Butcher, 41 ans, et cinq enfants issus de son mariage avec le mannequin Nicole Murphy.

Il a également eu un enfant chacun issu de relations avec Paulette McNeely, Tamara Hood et, bien sûr, Spice Girl Mel B.

Sa relation avec Mel a courtisé la controverse après qu’elle soit tombée enceinte de leur fille en 2006.

Eddie a déclaré à un intervieweur: «Je ne sais pas de qui est l’enfant jusqu’à ce qu’il sorte et subisse un test sanguin. Vous ne devriez pas sauter aux conclusions, monsieur.

Malgré le vacillement initial, Eddie entretient désormais de bonnes relations avec leur fille Angel, 14 ans.







Mais l’année dernière, Mel a déposé des documents judiciaires lui demandant de payer plus en pension alimentaire pour enfants après que son revenu ait été «considérablement réduit». L’ancien couple a convenu en 2009 qu’elle aurait la garde physique exclusive d’Angel et l’acteur aurait été condamné à payer 25 000 dollars par mois, l’assurance maladie et les frais, ainsi que les frais de scolarité.

Angel est apparu aux côtés de tous ses frères et sœurs quand Eddie leur a présenté le nouveau bébé Max à Noël 2018.

La photo fantastique a été prise dans sa maison de Beverly Hills, qui comprend une piste de bowling. Eddie dit qu’il n’aime rien de plus que de se détendre sur son canapé.

Il affiche un côté plus doux que le personnage impétueux et à la bouche motrice qui a éclaté sur les scènes en tant que comédien il y a 40 ans.

Les films ont rapidement suivi et les énormes succès hollywoodiens d’Eddie incluent Trading Places – aux côtés de Dan Aykroyd – 48 heures (avec Nick Nolte), la série Beverly Hills Cop, Nutty Professor – et la voix de Donkey à Shrek.







Mais il a renoncé à jouer pendant six ans en 2011 après une série de flops dont Norbit, Pluto Nash et Meet Dave.

La goutte finale a été lorsqu’il a remporté le prix du pire acteur de la décennie aux Golden Raspberry Awards, surnommés les Razzies. Il dit: «J’étais comme ‘laisse-moi faire une pause dans les films’. Je faisais ces films de merde et ils ne sont pas amusants.

«Ils m’ont donné le pire acteur jamais Razzies. J’avais l’impression qu’il était peut-être temps de faire une pause.

«Peut-être que j’ai besoin de reculer un peu. Alors j’ai fait une pause. J’allais seulement faire une pause d’un an, puis six ans se sont écoulés et je me suis dit: «Je pourrais m’asseoir sur ce canapé et ne pas en descendre».

«J’étais comme ‘laissez-moi faire des trucs et rappelez-leur que je suis drôle’. Je ne voulais pas en rester là. J’ai arrêté de me lever car je me disais « Suis-je drôle? »

La réponse, bien sûr, est qu’il l’est. Comme le montre Coming 2 America – Eddie revient à son meilleur, jouant le personnage principal et une série d’autres, aidé par un déguisement et des prothèses.









Eddie aime revenir à ses débuts, quand il est devenu célèbre à l’adolescence avec des décollages comiques de la légende de la boxe Muhammad Ali et de l’ancien président Jimmy Carter.

À 19 ans, il est apparu sur Saturday Night Live. Il a d’abord rencontré du racisme – des gens se demandant comment il pouvait s’offrir des produits de luxe avant de se rendre compte de qui il était. Mais ce n’était rien qui le dérangeait.

Eddie dit: «C’était le vieux monde à l’époque. Il n’y avait pas de politiquement correct. Tu pourrais dire n’importe quoi. Vous pouviez dire les blagues polonaises et vous pouviez dire n’importe quoi à l’époque. Je ne me sentais pas enfermé.

«Je suis devenu grand, rapide. C’était juste comme «c’est comme ça que ça se passe». J’ai compris cela et je l’ai totalement pris pour acquis. On m’a offert 48 heures et c’était un grand succès, qui a tout fait sauter – et puis Trading Places est sorti. J’allais de l’avant.

«J’ai été le premier personnage afro-américain de films à entrer dans le monde blanc et à prendre le contrôle du monde.







«Parce que d’habitude, le personnage noir était l’acolyte. Mais ils ont trouvé ça drôle et c’était une merde sur laquelle nous sommes tombés par hasard. Les gens ont dit que j’avais volé la scène et ils ont trouvé que c’était vraiment très drôle.

«Quand ils ont vu Nick Nolte dans 48 heures, l’homme de tête blond de 6 pieds, ils ont pensé que j’avais volé le rôle.

«J’avais beaucoup de choses à parcourir et à traverser ce champ de mines comme être dans la vingtaine et être célèbre.»

Il est sorti du champ de mines en toute sécurité, bien sûr. Et quatre décennies plus tard, il y a encore plus à venir – avec Beverly Hills Cop 4 en préparation.

Preuve, si on en avait besoin, qu’Eddie est toujours le papa.