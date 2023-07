La fierté de Tbilissi annulée après que les manifestants ont pris d’assaut l’événement et brûlé des drapeaux | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des milliers de manifestants anti-LGBTQ+ ont forcé une évacuation massive d’un festival Pride à Tbilissi, en Géorgie. Les drapeaux arc-en-ciel ont été détruits et la police a lutté pour retenir la vague d’intrus. L’événement a été annulé en raison des troubles et une évacuation massive a eu lieu pour permettre aux participants de se mettre en sécurité. Les membres de la communauté LGBTQ + en Géorgie se sont longtemps battus pour être acceptés. La co-directrice de Tbilisi Pride, Mariam Kvaratskhelia, a confirmé que tous les participants à l’événement avaient été transférés en toute sécurité dans une autre zone. Mais elle a ensuite critiqué le maintien de l’ordre des autorités lors de l’événement Pride, qui, selon elle, s’est tenu en privé pour la deuxième année consécutive afin de réduire le risque de manifestations aussi violentes. L’événement Pride avait eu lieu en privé, mais un grand groupe était toujours en mesure de perturber les célébrations (Photo: Reuters)



La police – certains portant simplement un haut noir et une casquette – se bagarre avec les manifestants (Photo: Reuters)



Un drapeau de l’Union européenne a été jeté dans un feu de joie à un moment donné (Photo: Reuters)



La réponse de la police à l’agression a été critiquée (Photo : Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency via Getty Images) Mme Kvaratskhelia a déclaré que des groupes d’extrême droite avaient publiquement incité à la violence contre des militants LGBTQ + dans les jours précédant les événements de Pride. Elle a ajouté: « Je pense vraiment que cette (perturbation) était une action coordonnée et planifiée entre le gouvernement et les groupes radicaux… Nous pensons que cette opération a été planifiée pour saboter la candidature de la Géorgie à l’UE. » Les manifestants seraient restés et auraient bu du champagne après l’évacuation, selon les organisateurs de l’événement Pride. Plus tôt dans la journée, un Le ministre du gouvernement a déclaré qu’il s’agissait d’un événement difficile pour la police car il s’est déroulé dans un espace ouvert, près d’un lac. Des foules immenses de manifestants étaient descendues lors de l’événement Pride (Photo: Reuters)



Des panneaux, des drapeaux et des affiches ont été détruits dans le chaos (Photo: Reuters)



Les groupes LGBTQ + ont appelé à une protection supplémentaire lors d’événements futurs (Photo: Reuters) Le vice-ministre de l’Intérieur, Alexander Darakhvelidze, a déclaré aux journalistes : « Les manifestants ont réussi à trouver… des moyens d’entrer dans la zone de l’événement, mais nous avons pu évacuer le Participants et organisateurs de la fierté », a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur Alexander Darakhvelidze aux journalistes. « Personne n’a été blessé lors de l’incident et la police prend maintenant des mesures pour stabiliser la situation. » La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, une critique fréquente du gouvernement, a fait écho aux critiques de la police, affirmant que les officiers avaient manqué à leur devoir de faire respecter le droit des gens à se rassembler en toute sécurité. Le pays est au milieu d’un discours politique concernant son avenir et les changements dans la société. Triste nouvelle : Notre événement a subi de graves dommages. La scène, le wagon vedette et les gradins ont été endommagés. Des voleurs ont également arraché les boissons de nos bars et d’autres objets de valeur. Nous avons désespérément besoin de votre aide 🙠Merci d’aider en faisant un don. Chaque contribution compte. pic.twitter.com/tBt6E5zRz1 — Fierté de Tbilissi (@TbilisiPride) 8 juillet 2023 La Géorgie aspire à rejoindre l’Union européenne, mais son parti au pouvoir, le Georgian Dream Party, a fait l’objet de critiques croissantes de la part de groupes de défense des droits et de l’UE en raison de sa dérive perçue vers l’autoritarisme. Après de violentes manifestations de rue en mars, il a retiré un projet de loi à la russe qui aurait obligé les organisations non gouvernementales recevant plus de 20% de leur financement de l’étranger à s’enregistrer en tant qu ‘«agents d’influence étrangère». La Géorgie a adopté des lois contre la discrimination et les crimes de haine, mais les groupes de défense des droits des LGBT+ affirment qu’il y a un manque de protection adéquate de la part des responsables de l’application des lois et que l’homophobie reste répandue dans la nation socialement conservatrice du Caucase du Sud. Il y a deux ans, plusieurs journalistes ont été battus lors d’attaques contre des militants LGBT+ à Tbilissi. L’un des journalistes, le caméraman Alexander Lashkarava, a ensuite été retrouvé mort à son domicile, déclenchant des manifestations de colère dans la capitale géorgienne. Tamaz Sozashvili, co-fondateur de Tbilissi Pride, a précédemment déclaré à Metro.co.uk que les émeutes restent le « jour le plus effrayant de ma vie ». Il a déclaré: «Il m’a fallu quelques mois pour me remettre du stress. Je ne voulais pas sortir et me présenter dans des espaces publics pour socialiser à cause de la déception, du désespoir et de la colère. « Un gang violent a poursuivi les organisateurs de Tbilisi Pride, dont moi-même, pour nous tuer et a saccagé les bureaux de Tbilisi Pride et de notre partenaire Shame Movement, mais le gouvernement n’a ni empêché ni traduit les auteurs en justice. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

