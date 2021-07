La fierté de l’Inde obtient la date de sortie, à diffuser sur cette plate-forme OTT

Le film très attendu d’Ajay Devgn, « Bhuj: The Pride of India », devrait sortir le 13 août. Ce film est également l’un des nombreux à obtenir une sortie OTT cette année et sera diffusé sur Disney + Hotstar VIP. La distribution de l’ensemble étoilé comprend également Sanjay Dutt, Sonakshi Sinha, Ammy Virk, Nora Fatehi et Sharad Kelkar.

Ajay Devgn s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager les affiches du film qui le montre en uniforme des forces armées, Sonakshi, Sanjay et Ammy. En partageant la photo, il a écrit : « 1971. LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS COMBATTÉE. #BhujThePrideOfIndia sortira le 13 août uniquement sur @DisneyplusHSVIP.

Le film se déroule dans le contexte de la guerre indo-pakistanaise de 1971 et s’inspire du voyage de l’intrépide escadron de l’IAF Vijay Karnik qui était en charge de l’aéroport de Bhuj, et comment il a reconstruit une base aérienne entière de l’IAF avec l’aide de 300 femmes d’un village local de Madhapar pour protéger notre pays.

En plus d’annoncer la date de sortie du film, les réalisateurs ont également dévoilé son affiche animée qui promet des séquences d’action puissantes, des émotions déchirantes, de l’amour et du patriotisme envers notre pays et une mission qui rassemble de nombreux braves gens de Bhuj pour la victoire.

La bande-annonce du film sortira le 12 juillet. Présenté par T-Series et Ajay Devgn Films, ‘Bhuj: The Pride Of India’ est produit par Bhushan Kumar, Kumar Mangat Pathak, Ginny Khanuja, Vajir Singh et Bunny Sanghavi sous la bannière de Select Media Holdings LLP.