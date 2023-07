La fière maman Carol Vorderman partage un clip de sa fille sosie alors qu’elle s’entraîne pour devenir astronaute

CAROL Vorderman a fièrement montré sa fille alors qu’elle s’entraîne pour devenir une astronaute analogique.

La femme de 62 ans a posté une vidéo de sa progéniture sosie Katie, 32 ans, alors qu’elle se mettait au travail au centre de formation.

Dans le clip, Katie ressemble à sa célèbre maman avec sa beauté naturelle et ses cheveux longs.

Ce n’est pas seulement leur apparence qu’ils partagent là-bas – Katie a également hérité de l’intelligence et du désir d’apprendre de sa mère.

Un astronaute analogique est une personne jouant le rôle d’astronaute lors d’une mission simulée avec équipage, qui présente des similitudes physiques avec l’environnement spatial extrême.

Les missions analogiques sont souvent utilisées pour aider à préparer le départ de la Terre.

L’année dernière, Carol débordait à nouveau de fierté lorsque Katie a obtenu son doctorat en nanotechnologie (chercheur scientifique) à Cambridge.

Parlant de leur ressemblance, Carol a déclaré: «Nous sommes tous les deux basés sur la science… des filles geek… nous pilotons des avions et sommes enthousiasmés par les moteurs et les molécules et sommes toujours curieux.

«Nous dansons, rions, aimons faire des bêtises, cuisinons, nous sommes super en forme, nous aimons la mode, nous aimons le sport, nous déchaînons, nous voyageons.

« Les médias dépeignent très très mal les filles geek, comme si nous étions une race de femmes complètement différente, incapable des autres choses.

« J’appelle des b ******s à ce sujet. Excuses. »

Elle a ajouté: « Allez les filles geek… allez TOUTES les filles… vous avez toutes de la valeur. »

Katie est l’aînée des enfants de Carol avec son ex-mari Patrick King, la star étant également maman de Cameron, 24 ans.

Le couple – qui s’est marié en 1990 – a divorcé après dix ans de vie commune.