La fidèle dame d’honneur de la reine est montée avec le monarque dans l’État Bentley aux funérailles du prince Philip.

Lady Susan Hussey, 81 ans, entretient des liens étroits avec la reine Elizabeth II, l’ayant servie pendant des décennies.

La reine Elizabeth II et Lady Susan Hussey ont traversé le quadrilatère avant les funérailles du prince Philip Crédit: PA

Le monarque est arrivé avec sa fidèle dame d’honneur

Lady Susan et le monarque ont un lien fort Crédits: Getty

Aujourd’hui, elle a accompagné la reine dans l’État Bentley alors qu’elle quittait le château pour rejoindre l’arrière de la procession transportant le cercueil de Philip jusqu’à la chapelle St George.

Lady Susan est entrée dans la chapelle mais y était en tant que membre de la maison qui travaillait – pas l’un des 30 invités – donc elle ne s’est pas assise avec les Windsors dans le Quire ou dans la Nef.

Elle restait à proximité pour être prête à aider au cas où la reine aurait besoin d’elle.

La reine en deuil s’est assise seule aujourd’hui alors qu’elle disait un dernier adieu à son mari bien-aimé de 73 ans lors de son « jour le plus triste et le plus difficile ».

Sa Majesté, qui portait tout le noir et un masque facial pour l’occasion, a semblé triste et plongée dans ses pensées en entrant dans la chapelle St George, à Windsor.

Une image puissante montrait la sombre royale assise seule dans la vaste chapelle alors qu’elle faisait ses derniers adieux à son fidèle mari, 99 ans, décédé le 9 avril.

La reine s’était rendue seule à l’avant de la chapelle – après les règles de Covid, les invités devaient s’éloigner socialement et s’asseoir à deux mètres l’un de l’autre.

Dans des scènes très émouvantes, elle inclina la tête avec respect alors que le cercueil du prince Philip était porté par des porteurs pour être placé devant son banc.

Sa Majesté baissa la tête alors que le service commençait

La reine Elizabeth II regarde les porteurs porter le cercueil du duc d’Édimbourg Crédit: PA

Au cours de l’année écoulée, Lady Susan a rejoint la reine et le prince Philip dans le soi-disant HMS Bubble.

Elle faisait partie des 20 membres du personnel qui se sont occupés du couple royal pendant le verrouillage du coronavirus au château de Windsor.

En 2001, Lady Susan a remis à la reine une pièce d’une livre pour qu’elle puisse acheter The Big Issue à un vendeur de magazines lors d’une excursion officielle d’une journée à Brighton.

Elle a également été présente à des moments uniques de l’histoire – comme sur la barge Spirit of Chartwell avec la reine et d’autres membres de la famille royale pour le concours de la rivière Diamond Jubilee sur la Tamise en 2012.

Les dames d’honneur sont les membres méconnus de la maison de la reine et sont personnellement choisies par le monarque.

Ils ont une variété de tâches, y compris s’occuper des affaires privées et personnelles de la reine et gérer sa correspondance.

Ils aident également la reine lors des engagements officiels, de la remise de son argent à la remise des bouquets de fleurs qui lui sont présentés.

Les dames d’honneur servent souvent la reine pendant plus de 50 ans et agissent à la fois comme des amis et des assistantes fidèles, et leur discrétion et leur soutien seront inestimables pendant le deuil de la reine.

Le regretté Marmaduke Hussey, décédé en 2006, était président de la BBC lorsque Diana, princesse de Galles, lui a accordé une interview avec Panorama en 1995, mais, conformément à la tradition, il n’a pas eu de prévisualisation.

« Duke » Hussey a été un chef de file de l’industrie de la presse pendant des décennies, prenant le prestigieux poste de la BBC lorsqu’il a pris sa retraite de News International.

Lady Susan est également une sœur de l’ancien ministre conservateur William Waldegrave.

Des membres de la famille royale marchent derrière un land rover portant le cercueil Crédit: AFP