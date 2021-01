WASHINGTON (AP) – Dans ses dernières remarques en tant que président, Donald Trump a tenté de s’attribuer le mérite des réalisations de son prédécesseur et même de celles du président Joe Biden.

Des mensonges ont imprégné ses remarques d’adieu mercredi matin et la veille au soir, bien qu’il ait été parfait avec ceci: «Nous n’étions pas une administration régulière.

De plus, en notant que les Américains étaient «horrifiés» par la prise du Capitole ce mois-ci, il a passé au-delà des encouragements qu’il avait donnés à l’avance à la foule et de ses éloges sur les assaillants en tant que personnes «très spéciales» alors qu’ils pillaient encore le siège du pouvoir.

Un aperçu de certaines de ses déclarations aux sympathisants de Joint Base Andrews en route pour la Floride mercredi et dans son discours enregistré sur vidéo mardi:

COVID-19[feminine

TRUMP: «Nous avons développé le vaccin en neuf mois au lieu de neuf ou cinq ans ou 10 ans, longtemps. Cela devait prendre beaucoup de temps. … Nous en avons deux, nous en avons un autre presque immédiatement. – remarques mercredi avant de quitter Washington.

TRUMP: «Une autre administration aurait pris trois, quatre, cinq, peut-être même jusqu’à 10 ans pour développer un vaccin. Nous l’avons fait en neuf mois. – adresse mardi.

LES FAITS: En fait, l’administration n’a développé aucun vaccin. Les sociétés pharmaceutiques l’ont fait. Et l’une des deux entreprises américaines qui ont sorti des vaccins actuellement utilisés n’a pas pris les fonds de développement du gouvernement.

L’affirmation de Trump selon laquelle un vaccin aurait pris des années sous une administration différente étire la crédulité. Les vaccins COVID-19 étaient en effet remarquablement rapides, mais d’autres pays les ont également développés. Un vaccin contre le coronavirus n’est pas une réalisation singulière des États-Unis, encore moins de l’administration Trump.

Le fabricant pharmaceutique américain Pfizer a développé son vaccin en partenariat avec l’allemand BioNTech, évitant l’argent fédéral pour le développement, tout en bénéficiant d’un engagement anticipé de Washington d’acheter de grandes quantités si le vaccin réussissait. Un vaccin de Moderna, des États-Unis, est également largement utilisé.

Mais le vaccin britannique AstraZeneca-Oxford est administré dans plusieurs pays, et les vaccins de Chine et de Russie sont également d’un usage limité. Plus d’une douzaine de vaccins potentiels en sont aux derniers stades de test dans le monde.

TRUMP: « Nous avons réussi VA Choice. » – adresse mardi.

LES FAITS: Non, il n’a pas réussi le programme Choice. Le président Barack Obama l’a fait. Trump l’a élargi. Le programme permet aux anciens combattants d’obtenir des soins médicaux en dehors du système des Anciens Combattants sous certaines conditions. Trump a tenté de s’attribuer le mérite de la réussite d’Obama à de nombreuses reprises.

TAXES

TRUMP: « Nous avons également obtenu des réductions d’impôts, la plus grande réduction et réforme d’impôts de l’histoire de notre pays de loin. » – remarques mercredi.

TRUMP: «Nous avons adopté le plus grand paquet de réductions d’impôts et de réformes de l’histoire américaine.» – adresse mardi.

LES FAITS: Ses réductions d’impôts ne sont pas proches des plus importantes de l’histoire des États-Unis.

C’est une réduction d’impôt de 1,5 billion de dollars sur 10 ans. En tant que part de l’économie totale, une réduction d’impôt de cette taille se classe au 12e rang, selon le Comité pour un budget fédéral responsable. La réduction de 1981 du président Ronald Reagan est la plus importante, suivie de la réduction des impôts en 1945 qui avait financé la Seconde Guerre mondiale.

Les réductions d’impôts post-Reagan figurent également parmi les plus importantes sur le plan historique: les coupes du président George W. Bush au début des années 2000 et le renouvellement par Obama une décennie plus tard.

ÉCONOMIE

TRUMP: «Nous avons la meilleure économie du monde.» – remarques mercredi.

TRUMP: «Nous avons également construit la plus grande économie de l’histoire du monde.» – adresse mardi.

LES FAITS: Non, les chiffres montrent que ce n’était pas le plus grand de l’histoire des États-Unis. Et il est le premier président depuis Herbert Hoover dans la dépression à quitter ses fonctions avec moins d’emplois qu’à ses débuts.

Les États-Unis avaient-ils le plus d’emplois enregistrés avant la pandémie? Bien sûr, la population avait augmenté. Le taux de chômage de 3,5% avant la récession était à son plus bas niveau depuis un demi-siècle, mais le pourcentage de personnes travaillant ou cherchant un emploi était toujours en dessous du sommet de 2000.

L’économiste lauréat du prix Nobel Paul Romer a examiné le bilan de croissance économique de Trump. La croissance sous Trump était en moyenne de 2,48% par an avant la pandémie, à peine supérieure aux gains de 2,41% obtenus au cours du deuxième mandat d’Obama. En revanche, l’expansion économique qui a commencé en 1982 sous la présidence de Reagan était en moyenne de 4,2% par an.

TRUMP, sur l’économie après la pandémie: «C’est une fusée qui monte.» – remarques mercredi.

LES FAITS: Non.

Il n’y a pas eu de reprise économique spectaculaire en forme de V sous Trump. Les employeurs ont supprimé des emplois lors de son dernier mandat en décembre. Mais les économistes affirment que l’aide supplémentaire approuvée en décembre et la perspective d’une augmentation de Biden pourraient entraîner la croissance la plus forte cette année depuis plus de deux décennies.

TRUMP: « Nous avons relancé la création d’emplois en Amérique et atteint un taux de chômage record pour les Afro-Américains, les Hispaniques Américains, les Américains d’origine asiatique, les femmes – presque tout le monde. – Discours mardi.

LES FAITS: Pas un allumage. La création d’emplois a en fait ralenti en 2017, la première année du mandat de Trump, à environ 2 millions, contre près de 2,5 millions en 2016, la dernière année au pouvoir d’Obama.

Les faibles taux de chômage font référence à une économie prépandémique qui n’existe plus. La pandémie a coûté 10 millions d’emplois à l’économie américaine et a fait de Trump le premier président depuis Hoover à superviser une perte nette d’emplois. Les États-Unis ont environ 2,8 millions d’emplois de moins aujourd’hui que lors de l’inauguration de Trump et en ont perdu 140000 juste en décembre. Et les pertes d’emplois sont tombées de manière disproportionnée sur les Noirs américains, les hispaniques et les femmes.

TRUMP: «Nous avons reconstruit la base de fabrication américaine, ouvert des milliers de nouvelles usines et ramené la belle phrase Made in USA. – adresse mardi.

LES FAITS: C’est exagéré. Il y a maintenant 60000 emplois manufacturiers de moins aux États-Unis que lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Malgré les progrès réalisés avant la pandémie, la base de fabrication n’avait pas été exactement «reconstruite».

Avant le coronavirus, près de 500000 emplois dans le secteur manufacturier ont été ajoutés sous Trump, un peu mieux que les près de 400000 gagnés au cours du deuxième mandat d’Obama. Pourtant, même avant la pandémie, les États-Unis avaient 4,3 millions d’emplois de moins dans les usines qu’en 2001, l’année de l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce et une vague d’importations moins chères en provenance de ce pays sont entrées aux États-Unis.

INSURRECTION CAPITOL

TRUMP: «Tous les Américains ont été horrifiés par l’assaut contre notre Capitole. La violence politique est une attaque contre tout ce que nous chérissons en tant qu’Américains. Cela ne peut jamais être toléré. – adresse mardi.

LES FAITS: Cela résume peut-être la réaction de la plupart des Américains, mais cela ignore son propre rôle dans l’agitation de la colère de ses partisans avant qu’ils n’organisent la violente mêlée.

Pendant des mois, Trump a prétendu à tort que les élections de novembre avaient été volées, puis a invité des partisans à Washington et les a envoyés au Capitole avec l’exhortation à «se battre comme un enfer».

Avec le soulèvement toujours en cours et la vitesse de l’attaque apparente à partir de la vidéo et des rapports de la scène, Trump a publié une vidéo leur disant «de rentrer chez eux maintenant» tout en répétant «c’était une élection frauduleuse» et en ajoutant: «Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. »

La Chambre a destitué Trump, l’accusant d’inciter à une insurrection. Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, allié politique de Trump depuis quatre ans, a déclaré mardi que les partisans de Trump étaient «nourris de mensonges» et «provoqués par le président et d’autres personnes puissantes».

MILITAIRE

TRUMP: «Nous avons reconstruit l’armée américaine.» – remarques mercredi.

LES FAITS: C’est une exagération.

Il est vrai que son administration a accéléré une forte augmentation des dépenses de défense, y compris un répit de ce que l’armée américaine considérait comme des limites de dépenses paralysantes sous la séquestration budgétaire.

Mais un certain nombre de nouveaux programmes d’armement du Pentagone, comme le chasseur F-35, ont été lancés des années avant l’administration Trump. Et il faudra des années pour que les chars, avions et autres armes fraîchement commandés soient construits, livrés et utilisés.

Les missiles Minuteman 3 de l’armée de l’air, un élément clé de la force nucléaire américaine, par exemple, fonctionnent depuis le début des années 1970 et la modernisation a commencé sous l’administration Obama. Ils doivent être remplacés par une nouvelle version, mais pas avant la fin de cette décennie.

TRUMP: «Nous avons effacé le califat de l’EI.» – adresse mardi.

LES FAITS: Sa suggestion d’une défaite à 100% est trompeuse car le groupe État islamique constitue toujours une menace.

L’EI a été vaincu en Irak en 2017, puis a perdu le dernier de ses biens fonciers en Syrie en mars 2019, marquant la fin du califat autoproclamé des extrémistes. Pourtant, les cellules dormantes extrémistes ont continué à lancer des attaques en Irak et en Syrie ces dernières semaines et seraient responsables de meurtres ciblés contre des responsables locaux et des membres des Forces démocratiques syriennes.

La poursuite des attaques est un signe que le groupe militant profite de gouvernements autrement focalisés sur la pandémie et le glissement qui s’ensuit dans le chaos économique. Le virus aggrave l’inquiétude de longue date parmi les experts de la sécurité et de l’ONU quant au retour du groupe.

CHINE

TRUMP: «Nous avons imposé des tarifs historiques et monumentaux à la Chine. … Nos relations commerciales évoluaient rapidement, des milliards et des milliards de dollars affluaient aux États-Unis, mais le virus nous a obligés à aller dans une direction différente. – adresse mardi.

LES FAITS: C’est une affirmation familière, fausse au fond.

Il est faux de suggérer que les États-Unis n’ont jamais perçu de droits de douane sur les produits chinois avant d’agir. Les droits de douane sur les produits chinois sont tout simplement plus élevés dans certains cas qu’auparavant. Il est également faux de suggérer que les tarifs sont payés par la Chine.

L’argent des tarifs qui entre dans les coffres du gouvernement provient principalement des entreprises et des consommateurs américains, et non de la Chine. Les tarifs sont essentiellement, sinon entièrement, une taxe payée sur le marché intérieur.

Les rédacteurs d’Associated Press Josh Boak, Robert Burns et Lolita C. Baldor ont contribué à ce rapport.

