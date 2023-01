La fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra fuit dans son intégralité

Quelle belle journée pour les fuites de Samsung – les rendus et les fiches techniques du Galaxy S23 et du Galaxy S23+ sont apparus plus tôt, et maintenant c’est au tour du Galaxy S23 Ultra. En plus de cela, la nouvelle source corrobore également la fuite précédente.

Le Galaxy S23 Ultra aura un appareil photo 200MP avec le nouveau capteur ISOCELL HP2, annoncé hier. Il s’en tiendra aux mêmes téléobjectifs ultra-larges, 3x et 10x du S22 Ultra, bien que TM Roh ait promis qu’ils fonctionneraient mieux grâce à un traitement amélioré.

Samsung lance le Galaxy S23 Ultra avec Snapdragon 8 Gen2 en Europe puisque les affiches sont destinées au site français. On dit que la RAM est de 8/12 Go, et nous pouvons voir LPDDR5 mentionné, au lieu de LPDDR5X, soulevant la question de savoir pourquoi la nouvelle technologie n’est pas mise en œuvre.

L’écran sera un AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces avec une résolution de 1440p et 500 ppi. La protection sur le dessus sera Gorilla Glass Victus 2, une étape plus forte que le Victus + sur le S22 Ultra. En termes de taille, ce sera presque le même, avec des différences à peine reconnaissables dans les trois dimensions.

Le Galaxy S23 Ultra partage également la batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W avec son prédécesseur. Nous espérons juste que cela signifie réellement quelque chose cette fois.

Le nouveau téléphone sera livré avec Android 13 et One UI 5.1 en plus, tandis que les fonctionnalités de connectivité incluent Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC et UWB.

Samsung annoncera le Galaxy S23 Ultra le 1er février, et il sera disponible dans les couleurs noir, violet, vert ou crème. L’Ultra de l’année dernière a commencé à partir de 1 250 €, et la question est de savoir si Samsung augmentera les prix ou non.

