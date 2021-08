La fibre naturelle la plus chère au monde provient de ce canard d’Islande

Il existe différents types d’animaux et d’oiseaux dans le monde, dont beaucoup sont très utiles à l’homme. L’un de ces animaux est le canard polaire Eider, originaire d’Islande. Les chasseurs passent toute la journée à chercher ce canard dans la nature sauvage et les marécages, à cause des plumes extrêmement chères de ces canards, qui peuvent atteindre un prix non inférieur à l’or.

La chasse à l’eider polaire se déroule généralement en été dans la baie de Breiðafjörður, à l’ouest de l’Islande. La plume de canard est très demandée car elle est considérée comme la fibre naturelle de la meilleure qualité au monde. Il est utilisé par les grandes marques pour fabriquer des produits de luxe. Ces plumes sont extrêmement légères et procurent beaucoup de chaleur au corps.

Cette fibre provient du bas du cou de l’Eider à duvet. Cette fibre mûrit lorsque le canard commence à éclore ses œufs en s’asseyant dessus. La quantité de fibres par canard est très faible, ce qui rend sa disponibilité difficile. Sur le marché international, 800 grammes de fibre coûtent environ 5 000 $ (Rs 3,71 lakh).

La cueillette des plumes de ce canard est une source d’emploi pour les habitants d’Islande. Selon eux, s’ils ne trouvent que des œufs dans un nid de canard, ils ramassent une plume qui pourrait s’y trouver ; et si l’Eider à duvet est également présent, alors ils ramassent toutes les plumes. Il y a environ trois fois par an où ce processus de recherche et de décapage des canards est effectué. Les collectionneurs doivent trouver jusqu’à 60 canards pour un kilogramme de plume. La partie intéressante est qu’aucun canard n’est blessé dans ce processus, faisant ainsi de la collecte de cette fibre une «chasse» sans cruauté dans le monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici