USA Basketball n’aura pas à attendre longtemps pour l’intrigue aux Jeux olympiques de Tokyo.

Les hommes américains affronteront la France dans l’un de ses matchs de groupe, et les femmes américaines ont été placées dans le même groupe que le Japon hôte lors du tirage au sort des Jeux de Tokyo reprogrammés mardi. Le tirage au sort a eu lieu à Mies, en Suisse, au siège de la FIBA.

Les hommes américains affronteront également l’Iran et le vainqueur du tournoi de qualification à Victoria, au Canada, comme ses autres rivaux du groupe A. La dernière fois que les Américains ont affronté la France, c’était en 2019 en quarts de finale de la Coupe du monde de basket-ball en Chine, lorsque la France s’est imposée pour mettre fin aux espoirs de médailles américains.

C’est passionnant d’en savoir plus sur le calendrier olympique et qui seront nos adversaires du tour préliminaire à Tokyo, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Popovich. Les trois groupes préliminaires olympiques semblent bien équilibrés, et il y a un bon nombre d’équipes qui ont des tirs légitimes pour la médaille d’or à Tokyo.

Les autres paires masculines ont vu l’Australie, le Nigéria et les gagnants des tournois de qualification à Split, en Croatie, et à Belgrade, en Serbie, dans le groupe B avec le Japon, l’Argentine, l’Espagne et le vainqueur d’un tournoi de qualification à Kaunas, en Lituanie, dans le groupe C.

Les hommes américains cherchent une quatrième médaille d’or consécutive. Les Jeux de Tokyo commencent le 23 juillet, un jour après que la NBA a déclaré être la dernière date possible pour les finales NBA de cette saison. USA Basketball aura des joueurs de la NBA disponibles pour son équipe, bien que la liste ne sera probablement pas finalisée avant juin au plus tôt et dépendra sans aucun doute de la profondeur à laquelle certains joueurs comme LeBron James entreront en séries éliminatoires.

Les jeux étaient prévus à partir de l’année dernière, devenant les premiers Jeux olympiques à être reportés, et la pandémie de coronavirus en cours a incité certains à suggérer qu’ils ne se produiront pas ou ne devraient même pas se produire cet été non plus.

Notre collaboration avec la NBA et l’Organisation mondiale de la santé garantira que les derniers savoir-faire sont utilisés pour la protection des basketteurs, constamment partagés avec les organisateurs du CIO et de Tokyo, a déclaré le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis.

Pour les hommes, le groupe C semble être le plus difficile; L’Espagne a battu l’Argentine pour la médaille d’or lors de la dernière Coupe du monde, et la Lituanie ou la Slovénie pourraient sortir des qualifications pour rejoindre ce groupe également.

Les femmes américaines seront entraînées par Dawn Staley. Les Américaines tentent de remporter un septième titre olympique consécutif et si elles se rendent à Tokyo, Sue Bird et Diana Taurasi pourraient devenir les premières Américaines à jouer dans cinq équipes de basketball médaillées d’or.

Les femmes américaines se dirigent vers le groupe B, avec le Nigéria, la France et le Japon hôte. Le groupe A comprend la Corée du Sud, la Serbie, le Canada et l’Espagne. Le groupe C est composé de l’Australie, de Porto Rico, de la Chine et de la Belgique.

Chaque équipe affronte les autres équipes de son groupe une fois, de sorte que toutes les nations ont trois matchs d’ouverture. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures équipes de troisième place, se qualifient pour les quarts de finale.

Le directeur exécutif de FIBA ​​Amériques, Carlos Alves, a déclaré que les tournois et les événements organisés par l’instance dirigeante du basketball au cours des derniers mois montrent qu’avec le bon plan et les bons protocoles, les jeux peuvent être joués en toute sécurité.

Et il a exprimé sa confiance que les Jeux de Tokyo auront lieu.

Je pense que la question est, serons-nous en mesure d’avoir des fans à Tokyo? Et cela change de jour en jour, sinon d’heure, a déclaré Alves. Les choses vont au sud, au nord, on ne sait pas. Mais en ce qui concerne les athlètes, les équipes nationales du tournoi, hommes et femmes? Absolument.

Il reste 24 équipes en course pour les quatre places masculines restantes. Celles-ci seront décidées lors de tournois prévus entre le 29 juin et le 4 juillet, tandis que les éliminatoires de la NBA auront toujours lieu.

Et comme cette saison NBA a commencé plus tard que d’habitude, certains grands joueurs internationaux tels que Greeces Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks et Serbias Nikola Jokic des Denver Nuggets pourraient être occupés avec des matchs éliminatoires en même temps.

La Serbie accueillera la République dominicaine, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, l’Italie et le Sénégal. La Lituanie accueillera la Corée du Sud, le Venezuela, la Pologne, la Slovénie et l’Angola. La Croatie accueillera l’Allemagne, la Russie, le Mexique, la Tunisie et le Brésil. Et le Canada accueillera la Grèce, la Chine, l’Uruguay, la Turquie et la République tchèque.

Tous les quatre de ces éliminatoires seront gagnants, une nation de chacun de ces événements se qualifiant pour les Jeux de Tokyo.

