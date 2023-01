La fiancée d’Orlando Bloom, Katy Perry, retrouve son ex Miranda Kerr – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Katy Perry38 ans, et son fiancé Orlando Blooml’ex-femme de Miranda Kerr, 39 ans, se sont récemment salués et ont posé pour des photos au G’Day USA’s Art Gala à Los Angeles, en Californie. Le chanteur et le mannequin portaient tous deux des tenues incroyables et souriaient d’une oreille à l’autre pour les caméras lors de ce moment mémorable. Katy portait un haut court sans manches en or métallique et une jupe longue assortie et Miranda portait une longue robe blanche sans manches.

Le crooner “Roar” avait également ses cheveux noirs relevés et accessoirisés avec des boucles d’oreilles car son maquillage était parfait et allait parfaitement avec son look. L’ancien ange de Victoria’s Secret a choisi d’avoir ses longs cheveux ondulés détachés et accessoirisés avec des boucles d’oreilles alors qu’elle a complété son look avec des talons argentés scintillants. Les dames semblaient même partager un rire à un moment donné alors que Katy tenait une carte blanche avec son nom dessus.

La dernière apparition de Katy et Miranda survient près de 10 ans après la séparation de Miranda d’Orlando, avec qui elle partage un fils de 12 ans Flynn. Katy a commencé à sortir avec Orlando en 2016, s’est fiancée avec lui en 2019, et le couple partage maintenant une fille de deux ans Marguerite. Katy et Miranda sont toutes deux connues pour se soutenir mutuellement et avoir une relation amicale malgré leurs romances séparées avec le le Seigneur des Anneaux Star.

Les beautés à succès se sont mutuellement complimentées publiquement lors de moments mémorables et leur gentillesse l’une pour l’autre a été assez inspirante pour leurs fans. Peu de temps après que Katy soit retournée au travail après avoir accouché en 2020, elle a partagé une photo Instagram des coulisses de son travail à Idole américaine, et Miranda n’a pas tardé à répondre avec des mots encourageants et affectueux. “Omg tu es incroyable ! Je t’aime”, a-t-elle écrit.

Des mois auparavant, Miranda avait également aimé l’annonce de la grossesse de Katy. Une source nous a déjà dit que la future épouse et l’ex d’Orlando sont devenus de grands amis et après la naissance de Daisy, Katy était impatiente de la présenter à Miranda. “Dès qu’elle sera prête pour les visites, Katy accueillera Miranda à bras ouverts”, a déclaré EXCLUSIVEMENT la source HollywoodLa Vie à l’époque. “Elle et Katy ont une excellente relation et sont vraiment amies.”

