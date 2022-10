La fiancée de Simon Cowell, Lauren Silverman, canalise sa Bond girl intérieure avec un bikini jaune ensoleillé pendant le voyage à Cabo

La fiancée de Simon Cowell sait comment faire bouger les choses.

Lauren Silverman a profité du soleil à Cabo, au Mexique, aux côtés du magnat de la musique et de son fils Eric. L’entrepreneure et mondaine a été aperçue émergeant de la mer aux teintes aigue-marine en train de bercer un bikini jaune ensoleillé qui améliorait ses caractéristiques prêtes pour la piste. La femme de 45 ans a complété son look avec des lunettes de soleil noires et une montre en or.

La famille a profité d’une journée de baignade pendant ses vacances. Cowell, 63 ans, est apparu de bonne humeur alors qu’il frappait les vagues avec Eric, 8 ans. On pense que le créateur de “X Factor” a perdu 60 livres après avoir adopté un mode de vie plus sain au cours des dernières années sur les conseils de ses médecins. On le voit souvent incorporer des poids, ainsi que faire du vélo et de la marche fréquemment, pour maintenir son régime de santé.

Plus particulièrement, le style de maillot de bain de Silverman rappelait l’emblématique Bond girl. Dans “Meurs un autre jour” en 2002, Halle Berry portait un deux-pièces orange alors qu’elle se promenait le long de la plage en tant que Jinx. Avant elle, il y avait la Bond girl originale Ursula Andress, qui est devenue célèbre en tant que Honey Ryder dans “Dr. No.” en 1962. Dans le premier film de 007, qui mettait en vedette Sean Connery dans le rôle de l’espion secret, l’actrice a dévoilé sa silhouette sculptée dans un bikini crème qui l’a instantanément transformée d’une starlette inconnue en une bombe hollywoodienne.

JAMES BOND DAY: BOND GIRLS URSULA ANDRESS ET LANA WOOD SE SOUVENENT DE TRAVAILLER AVEC SEAN CONNERY

Le 5 octobre est marqué James Bond Day, également connu comme la date de la première mondiale de “Dr. No.” Le producteur américain Albert R. Broccoli, inspiré des romans de Ian Fleming, a obtenu un financement de United Artists et a levé 1 million de dollars. Il deviendrait l’une des franchises les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Alors que l’agent secret a fait sa marque avec un charme indéniable, des gadgets futuristes et un style sophistiqué, ce sont les Bond girls qui l’ont gardé sur ses gardes, tout en captivant le public à travers le monde.

Le fils d’Andress, Dimitri Hamlin, a déclaré à Fox News Digital que le rôle avait eu un impact indéniable sur sa carrière réussie de plusieurs décennies.

“Dans l’ensemble, elle se sent très chanceuse”, a déclaré Hamlin à propos de la star suisse. “La chance qu’elle a pu rencontrer et apprendre à connaître des gens aussi bons que Sean, Ian Fleming et [director] Terence Jeune. Et combien elle est très reconnaissante d’avoir été entourée de personnes aussi créatives et amusantes pendant si longtemps.”

“Elle se sent aussi très chanceuse que le public l’ait aimée et que la franchise ait été un succès”, a partagé le joueur de 42 ans. “Et elle a l’impression que pour elle, Sean était le meilleur Bond.”

Alors que le film a été condamné comme immoral par le Vatican et le Kremlin, il a été projeté à la Maison Blanche pour le fan de Bond, le président Kennedy. Il est devenu un succès au box-office et a lancé une franchise qui a survécu à ses origines de la guerre froide. Connery a continué en tant que Bond dans “From Russia With Love”, “Goldfinger”, “Thunderball”, “You Only Live Twice” et “Diamonds Are Forever”, réalisant souvent ses propres cascades.