La fiancée de Ray Liotta publie un hommage à l’acteur décédé un mois après sa mort : « Il me manque à chaque seconde »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fiancée de Ray Liotta, Jacy Nittolo, a partagé une sombre mise à jour sur la vie ces derniers temps avec un hommage au défunt acteur publié sur Instagram près d’un mois après sa mort dans son sommeil alors qu’il travaillait sur un film en République dominicaine. Liotta avait 67 ans.

« C’est difficile de croire qu’un mois s’est écoulé » Nittolo a écrit à côté d’un carrousel d’images du couple. « Il n’y a pas de mots pour décrire correctement ce que l’on vit avec ce type de perte inattendue. Il me manque chaque seconde de chaque jour. »

Elle a ajouté: « Chaque jour, mon soupçon de lumière est d’être avec nos enfants – Dax, Karsen, Chazz, Jade et Joey. »

Nittolo a poursuivi: « À travers une douleur si profonde, je trouve tellement d’amour et de rires. Nos vies en ce moment sont si fragiles, mais nous nous soutenons mutuellement.

« C’est comme si nous étions une grande famille recomposée qui était prédestinée au-delà de nos imaginations les plus folles. »

STAR RAY LIOTTA ‘GOODFELLAS’ MORT À 67 ANS

Liotta – connu pour son rôle emblématique d’Henry Hill dans « Les Affranchis » de Martin Scorsese – est décédé le 26 mai, et bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été publiée, aucun acte criminel n’est suspecté dans sa mort.

Il était en République dominicaine pour tourner le film « Dangerous Waters ». Nittolo était avec lui au moment de sa mort.

Le couple s’est rencontré pour la première fois par l’intermédiaire de sa fille lors d’une fête, et se sont fiancés vers Noël 2020 .

« Les souhaits de Noël se réalisent » il a écrit dans la légende d’une publication Instagram partagée à l’époque. « J’ai demandé à l’amour de ma vie de m’épouser, et Dieu merci, elle a dit oui !!! »

Quelques jours après sa mort, elle a partagé que sa vie n’avait été « que vraiment magique » aux côtés de Liotta ces dernières années.

« Ray et moi partageons un amour profond que je chérirai dans mon cœur pour toujours », elle a écrit sur Instagram. « Nous avons ri tous les jours et nous étions inséparables. La chimie était sauvage de la meilleure façon. Il était tout au monde pour moi et nous ne pouvions pas nous lasser. Le genre de véritable amour dont on rêve. »

RAY LIOTTA : UN REGARD SUR LA VIE DE LA STAR DES GOODFELLAS DERRIÈRE LA CAMÉRA ET COMME UNE LÉGENDE HOLLYWOODIENNE

Elle a ajouté: « Il était la plus belle personne à l’intérieur et à l’extérieur que j’aie jamais connue … et même c’est un euphémisme. »

Il a commencé sa carrière à Tinseltown dans les années 1980. Il est devenu célèbre dans « Les Affranchis » lorsqu’il a dépeint un gangster réel gravissant les échelons d’une famille criminelle à Brooklyn, et a ensuite joué dans des dizaines de projets cinématographiques et télévisés, dont « The Many Saints of Newark », » Hannibal » et « Shades of Blue » et a travaillé avec Johnny Depp dans le film « Blow » de 2001.

Liotta a reçu des éloges pour son rôle de fantôme de Shoeless Joe Jackson dans le film de baseball classique de 1989 « Field of Dreams », qui mettait également en vedette Kevin Costner, James Earl Jones, Amy Madigan et Burt Lancaster dans son dernier rôle au cinéma.

Il avait un faible pour le néo-noir, le genre dramatique policier, et a travaillé sur « Narc », « Identity », « John Q. » avec Denzel Washington, « Powder Blue » avec Patrick Swayze et « Hero Wanted » avec Cuba Gooding, Jr.

En 2011, Liotta a travaillé avec Channing Tatum et Al Pacino dans « The Son of No One », et a suivi en 2012 avec « Killing Them Softly » avec Brad Pitt et James Gandolfini, « Wanderlust » avec Paul Rudd et Jennifer Aniston, et « No Sudden Move » avec Benicio del Toro, Don Cheadle, Jon Hamm et Brendan Fraser.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sa voix demeure dans l’infamie en tant que Tommy Vercetti dans le jeu Grand Theft Auto: Vice City de 2002, et il a raconté « Inside the Mafia » pour la chaîne National Geographic en 2004, en plus de la série documentaire AMC « The Making of the Mob » en 2015.

Non seulement Liotta était connu pour ses dizaines de rôles au cinéma, mais il a également laissé une marque à la télévision. Liotta a remporté un Emmy Award en 2004 pour un acteur invité exceptionnel dans une série dramatique pour son rôle de Charlie Metcalf dans un épisode du drame médical « ER », et a été nominé pour plusieurs Screen Actors Guild Awards pour divers rôles.

Il a incarné Frank Sinatra dans le téléfilm « The Rat Pack » en 1998 et a travaillé sur cinq épisodes de la mini-série historique « Texas Rising » en 2015.

Son émission de télévision la plus remarquable a joué dans le drame policier américain « Shades of Blue » avec Jennifer Lopez et Drea de Matteo, qui a duré 36 épisodes de 2016 à 2018.

Liotta est récemment revenue au cinéma traditionnel avec « Les nombreux saints de Newark », et était également un incontournable aux côtés de Taron Egerton dans la série Apple TV + « Black Bird ».

Martin Scorsese a ensuite partagé son regret de ne plus avoir travaillé avec Liotta après leur succès « Les Affranchis » ou d’avoir dit à l’acteur légendaire à quel point son amitié comptait vraiment pour lui avant sa mort.

« Nous avions de nombreux plans pour retravailler ensemble, mais le timing était toujours décalé, ou le projet n’était pas tout à fait correct. Je le regrette maintenant », a écrit Scorsese.