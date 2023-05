La fiancée de Ray Liotta marque le 1er anniversaire de sa mort via Instagram – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA

Parti mais pas oublié. de Ray Liotta fiancée Jacy Nittolo est allé sur Instagram à l’occasion du premier anniversaire de sa mort avec un autre hommage déchirant à l’emblématique Champ de rêves acteur, dont six photos d’amour dans un carrousel. « Il y a un an aujourd’hui, j’étais seule sur un vol de retour de la République dominicaine sous le choc », a-t-elle légendé les photos avec un long hommage. « Mon monde entier a basculé de manière inattendue. Je n’oublierai jamais la belle femme, une parfaite inconnue, qui s’est assise à côté de moi et n’a pas dit un mot. Elle a doucement attrapé et tenu ma main pendant tout le vol pendant que je pleurais et regardais par la fenêtre. Quand nous avons atterri, elle m’a regardé et m’a dit que tout allait bien se passer. Ton [sic] ça va aller.

Ray est décédé le 26 mai 2022, à l’âge de 67 ans. À l’époque, il était en tournage en République dominicaine. Eaux dangereuses. « Je suis descendu de l’avion et j’ai rencontré la sœur de Ray pour un vol de correspondance vers Los Angeles et je ne sais pas ce que j’aurais fait sans Linda cette nuit-là », a poursuivi Jacy, notant que cela a été« une année lourde de douleur, de chagrin, de guérison, grandir et accepter ce qui est », a-t-elle expliqué.

« Apprendre à sourire à ce qui était. Cela devient soi-disant plus facile avec le temps. Aucun temps ne changera une si grande perte. Vous apprenez simplement à vivre avec et à continuer, en ayant confiance que tout ira bien. Jacy a poursuivi, reconnaissant ses quatre enfants d’une relation précédente et la fille de Ray, âgée de 24 ans. Karsen pour la garder « tous les jours ». Jacy a également noté que sa grand-mère est décédée le même jour, le 26/05, il y a 20 ans.

Par Nous hebdomadaire, Ray et Jacy se sont fiancés en décembre 2020, l’acteur se rendant sur les réseaux sociaux pour proclamer : « Les vœux de Noël se réalisent. J’ai demandé à l’amour de ma vie de m’épouser, et Dieu merci, elle a dit oui !!! »

Il y a quelques semaines à peine, le 8 mai, le Affranchis la cause du décès de l’acteur a finalement été révélée. Selon TMZune insuffisance respiratoire, un œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque aiguë se sont combinés pour entraîner le décès prématuré de Ray. Jennifer Allenson publiciste, a dit HollywoodLa Vie au moment où il « est décédé dans son sommeil ».

