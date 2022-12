La fiancée de Ray Liotta célèbre le défunt acteur à l’occasion de son 68e anniversaire

La fiancée de Ray Liotta, Jacy Nittolo, a rendu hommage au défunt acteur dans une publication Instagram à l’occasion de ce qui aurait été son 68e anniversaire.

Nittola a partagé un diaporama de souvenirs avec Liotta et sa famille. La chanson “In My Life” des Beatles jouait en arrière-plan. Liotta aurait eu 68 ans le dimanche 18 décembre.

Nittola a également choisi une citation de Chuck Palahniuk pour accompagner le post, “Le but n’est pas de vivre éternellement, le but est de créer quelque chose qui le fera.”

RAY LIOTTA : UN REGARD SUR LA VIE DE LA STAR DES GOODFELLAS DERRIÈRE LA CAMÉRA ET COMME UNE LÉGENDE HOLLYWOODIENNE

“Aujourd’hui, Ray aurait eu 68 ans”, a-t-elle légendé le message. “Je crois qu’il a créé beaucoup de choses pour tout le monde qui vivront pour toujours, en particulier dans le cœur de Linda, la sœur de Ray, de sa fille Karsen et de moi-même. Aujourd’hui, nous vous célébrons.”

Liotta est décédée en mai lors du tournage de “Dangerous Waters” en République dominicaine. L’acteur “Les Affranchis” est décédé dans son sommeil, selon des informations de l’époque.

L’acteur a commencé sa carrière dans les années 1980 et son titre de gloire était “Les Affranchis”.

Liotta a ensuite joué dans des dizaines de projets cinématographiques et télévisuels, dont “The Many Saints of Newark”, “Hannibal” et “Shades of Blue”, et a travaillé avec Johnny Depp dans le film “Blow” de 2001. Derrière la caméra, Liotta était un papa adoré de sa fille Karsen, 23 ans, qu’il partageait avec son ex-femme, Michelle Grace.

Au moment de sa mort, Liotta était fiancée à Nittolo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Liotta a proposé à Nittolo en 2020.

“Les souhaits de Noël se réalisent”, a-t-il écrit sur Instagram en annonçant la nouvelle pendant la période des fêtes. “J’ai demandé à l’amour de ma vie de m’épouser, et Dieu merci, elle a dit oui !!!”

Nittolo et Liotta ont été créés par la fille de l’acteur, Karsen. Sa fille avait rencontré Nittolo par l’intermédiaire de son fils et était convaincue qu’elle serait un bon match pour Liotta.

Nittolo a rendu hommage à Liotta sur Instagram après sa mort.

“Ma vie ces deux dernières années n’a été que vraiment magique”, écrivait-elle à l’époque. “Ray et moi partageons un amour profond que je chérirai dans mon cœur pour toujours. Nous avons ri tous les jours et nous étions inséparables. La chimie était sauvage de la meilleure façon. Il était tout au monde pour moi et nous ne pouvions pas en avoir assez. l’autre. Le genre de véritable amour dont on rêve.”

“Il était la plus belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur que j’aie jamais connue… et même c’est un euphémisme.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.