La fiancée de Marcel Somerville, Rebecca Vieira, s’est moquée d’un repas épicé de Nandos pour sortir son bébé après avoir obtenu le feu vert pour son accouchement à domicile.

La jeune femme de 25 ans, fiancée à l’ancienne star de Love Island, 35 ans, a dépassé sa date d’accouchement il y a cinq jours et elle attend avec impatience l’arrivée de leur fils.

La semaine dernière, Rebecca a partagé sa crainte que son accouchement à domicile ne soit annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais mercredi, elle a annoncé la bonne nouvelle que cela se produirait après avoir reçu une mise à jour de sa sage-femme.

S’adressant à son Instagram, Rebecca a écrit: « Notre sage-femme vient d’appeler et nous a dit que nous pourrions accoucher à nouveau à domicile. Je ne comprends pas ce qui se passe aujourd’hui mais merci Dieu, honnêtement, je suis si heureuse. »







(Image: rebeccavieirax / Instagram)



Elle s’est entretenue avec les fans du Boomerang sur son histoire et s’est ensuite traitée avec Marcel avec un Nandos dans le but d’accélérer le processus de travail et de faire sortir le bébé plus tôt.

«Nous attendons actuellement à l’extérieur de Nandos, car nous recevons les nouvelles ailes de poulet chaudes VUSA», a expliqué Rebecca.

« C’est le nouveau niveau d’épices le plus épicé. Est-ce ce que je dis? J’ai besoin de dilater. »







(Image: rebeccavieirax / Instagram)







(Image: rebeccavieirax / Instagram)



Rebecca espère que le fougueux Nandos la rendra dilatée, ce qui signifie qu’elle se rapprochera de l’accouchement.

Son fiancé a plaisanté avec amour en arrière-plan: « Vous savez quand les hommes appellent les filles des épices? Becks est le niveau VUSA. »

Elle se moqua de Marcel alors qu’il lui enlevait l’idée d’être en retard avec leur fils.

La semaine dernière, Rebecca a posté sur Instagram que Marcel avait été son «rock» tout au long de sa grossesse alors qu’elle atteignait sa date d’accouchement.

Dans un long post, aux côtés de clichés avec la star de télé-réalité hunky, elle a écrit: « NOTRE DATE DATE EST FINALEMENT ARRIVÉE. Dire que je suis excitée serait un euphémisme, le voyage a été si long mais cela vaut la peine de connaître notre fils sera ici dans une seconde maintenant.







(Image: rebeccavieirax / Instagram)



« @marcel_rockyb a été mon rocher absolu tout ce temps, je ne pouvais honnêtement pas demander un meilleur homme que Dieu m’a béni avec vous et maintenant il nous bénit tous les deux avec notre petit prince. »

Parlant à ses partisans de la douleur atroce dont elle souffre, elle a ajouté: «Je veux juste qu’il soit ici maintenant, les derniers jours pour arriver à ce point ont été si difficiles que je ne peux même pas faire semblant.

« J’ai été LA personne la plus misérable et la plus difficile à gérer, mais je blâme les hormones. Entrejambe et douleurs fulgurantes, cette expérience est magnifique et je le ferais un million de fois. »

Croisons les doigts pour que leur paquet de joie arrivera bientôt!

