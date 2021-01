La future épouse de Liam Payne, Maya Henry, est amoureuse du cadeau qu’elle lui a offert pour Noël.

La star de One Direction, 27 ans, et le mannequin, 21 ans, ont agrandi leur famille en accueillant un chien de compagnie.

Et ces derniers jours, Maya a dévoilé son nouveau chien sur les réseaux sociaux pour que ses fans le voient.

Elle a téléchargé une photo de la créature mignonne – qui est extrêmement photogénique avec sa fourrure grise et ses yeux bleus glacés – alors qu’il penche la tête sur le côté tout en posant sur un lit dans l’offrande.

Prouvant que l’ami à quatre pattes est un chien choyé, il peut être vu portant une tenue dans le doux téléchargement alors que son corps est couvert d’un pull orné d’un « woof » sur le devant.







(Image: Getty Images)



Liam et Maya auraient nommé leur nouvel ajout Winston, selon The Sun.

En août, le père de l’un d’eux a proposé de couvrir la star Maya.

Le couple a gardé leur romance assez discrète pour rendre leurs fiançailles publiques lorsque Maya a fait étalage d’une bague éblouissante lors d’un rendez-vous au hotspot Novikov en été.







(Image: maya_henry / Instagram)



Aux yeux du public, ils ont été courtisés pour la première fois en août 2018 lorsque Liam s’est séparé très publiquement de son amour de longue date Cheryl.

Ils ont fait face à des rumeurs partagées en février 2019 après avoir retiré leur relation des médias sociaux.

Liam a toujours fait l’éloge de son amour Maya en la saluant comme sa meilleure amie.

Il a déclaré à MTV News en octobre 2019: « Honnêtement avec amour, je pense que vous ne le comprenez pas vraiment jusqu’à ce que cela vous donne cette piqûre, cela m’a pris beaucoup de temps.

«Quelque chose m’a vraiment fait mal et cela m’a en quelque sorte fait apprécier beaucoup plus l’amour et les gens, pendant très longtemps, vivre une vie si exposée a rendu les rencontres vraiment difficiles.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour The)



« J’ai trouvé quelqu’un qui est vraiment ma meilleure amie, elle est tellement détendue à propos de tout et quelqu’un qui vous soutient complètement avec tout est juste la chose la plus folle. »

Liam avait auparavant une romance très médiatisée avec Cheryl.

Ils élèvent leur fils Bear ensemble et coparent à l’amiable comme ex.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.