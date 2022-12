La fiancée de l’entraîneur du Texas Chris Beard dit à AP qu’il “ne m’a pas étranglé”, a agi “en état de légitime défense”

La femme qui a appelé la police pour signaler une agression présumée de violence familiale par l’entraîneur de basket-ball masculin du Texas, Chris Beard, a déclaré vendredi dans un communiqué à l’Associated Press qu’elle n’avait jamais voulu qu’il soit arrêté ou poursuivi, ajoutant qu’il n’avait pas tenté de l’étrangler.

“Chris et moi sommes profondément attristés d’avoir attiré une attention négative sur notre famille, nos amis et l’Université du Texas, entre autres”, a déclaré la fiancée de Beard, Randi Trew, dans un communiqué à AP. “En tant que fiancée et plus grande supportrice de Chris, je m’excuse pour le rôle que j’ai joué dans cet événement malheureux. Je me rends compte que ma frustration, en cassant ses lunettes, a déclenché une lutte physique entre Chris et moi.

Beard, 49 ans, a été arrêté pour agression au troisième degré le 12 décembre à Austin, selon le bureau du shérif du comté de Travis. Plus tard dans la journée, l’école a suspendu Beard sans solde. Il a été accusé d’agression par strangulation / suffocation – violence familiale et incarcéré dans la prison du comté de Travis, selon une déclaration publiée par le département de police d’Austin.

Trew a déclaré dans sa déclaration que Beard “ne m’a pas étranglée, et je l’ai dit aux forces de l’ordre ce soir-là.

“Chris a déclaré qu’il agissait en état de légitime défense, et je ne le réfute pas. Je ne crois pas que Chris essayait de me faire du mal intentionnellement de quelque manière que ce soit. Je n’ai jamais eu l’intention de le faire arrêter ou poursuivre. Nous apprécions le soutien et les prières de chacun pendant cette période difficile. »

Un porte-parole de l’Université du Texas a déclaré que l’école “examine la déclaration de Randi Trew. Cette affaire fait l’objet d’une enquête interne et l’université ne commente pas les enquêtes en cours.

La police d’Austin a déclaré avoir reçu un appel au 911 pour une perturbation vers 00h15 dans le bloc 1900 de Vista Lane dans le quartier Tarrytown d’Austin.

“L’appelant a signalé que les troubles n’étaient plus en cours et que l’un des individus avait quitté la maison”, a déclaré la police. “Les agents de l’APD ont répondu et ont localisé une femme qui a déclaré avoir été agressée et étranglée par Christopher Michael Beard.”

La caution de Beard a été fixée à 10 000 $ lors d’une audience, par le bureau du shérif du comté de Travis. Une condition supplémentaire de la caution oblige Beard à rester à 200 mètres de son domicile et de la victime présumée car l’affaire est en cours. Il existe également une ordonnance de protection en place, ce qui signifie que Beard ne peut pas communiquer de manière menaçante avec la victime présumée jusqu’au 10 février 2023.

L’école a suspendu Beard avant le match de l’équipe ce soir-là contre Rice.

« L’Université prend au sérieux les questions de violence interpersonnelle impliquant des membres de sa communauté. Compte tenu des informations disponibles, l’Université a suspendu Chris Beard de son poste d’entraîneur-chef du basketball masculin et retiendra son salaire jusqu’à nouvel ordre. L’entraîneur-chef associé Rodney Terry agira à titre d’entraîneur-chef par intérim pour le match de ce soir contre Rice.

Beard en est à sa deuxième saison avec les Longhorns après avoir repris le programme en avril 2021. L’équipe est actuellement n ° 7 dans le sondage AP Top 25.

Avant de prendre le poste à Austin, Beard a été entraîneur pendant cinq saisons à Texas Tech.

