La fiancée de la star de DIY SOS, Nick Knowles, montre une bague de 50 000 £ – après avoir initialement proposé avec Haribo sweet

La fiancée de la star de DIY SOS, Nick Knowles, a montré un cierge magique de 50 000 £ – après avoir proposé une bague sucrée Haribo.

Katie Dadzie, 33 ans, maman de deux enfants, a été photographiée portant la superbe bague de fiançailles en diamant que lui a offerte son futur mari, 60 ans.

La fiancée de Nick Knowles a montré sa nouvelle bague de fiançailles d’une valeur de 50 000 £[/caption]

Le mois dernier, The Sun a révélé comment Nick, père de quatre enfants, avait proposé dans un restaurant un bonbon gommeux pendant un tournage aux États-Unis.

Ce sera son troisième mariage.

Une source a déclaré : « Nick et Katie sont sur un nuage depuis qu’il a proposé.

« La bague Haribo était un peu amusante, mais Nick voulait bien sûr lui offrir un vrai plaisir, alors il a dépensé beaucoup d’argent pour cette magnifique bague. »

Nick poursuivra son voyage autour du monde pour Channel 5 dans une nouvelle série dont la production vient de démarrer.

Nick Knowles : Into… l’emmène d’un bout à l’autre du monde et fait suite à son émission spéciale de voyage en deux parties pour Channel Five sur le Grand Canyon plus tôt cette année.

Une source a déclaré : « Cette nouvelle série a de grandes choses prévues, avec Nick voyageant vers une longue liste de destinations.

« Malheureusement, il ne semble pas que Katie le rejoigne, ce qui signifie qu’ils pourraient être séparés pendant un certain temps. »

