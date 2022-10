La fiancée de Kris Boyson, Elizabeth Tierney, publie un commentaire crypté après des rumeurs partagées

ELIZABETH Tierney a publié une série de messages cryptés au milieu des rumeurs selon lesquelles elle serait séparée de son fiancé, Kris Boyson.

Le couple n’était fiancé que depuis deux mois avant que les affirmations selon lesquelles ils avaient heurté les rochers ne commencent à faire surface, et bien qu’aucun n’ait encore fait de commentaires officiels, ils se sont effacés de leurs réseaux sociaux respectifs.

Aujourd’hui, le mannequin Elizabeth, qui était auparavant fiancée au footballeur Jamie O’Hara, a publié deux citations énigmatiques sur ses histoires Instagram, suggérant qu’elle se forge seule son propre chemin.

Le premier disait : « Les gens sur le vrai chemin du but ne gaspillent pas leur énergie mentale dans le drame, la comparaison, la jalousie, la posture, l’indignation ou toute pensée blessante envers les autres.

“Cette énergie mentale va plutôt dans la créativité, l’intention, la passion, la gentillesse, l’amour, le leadership.”

Alors que le second semblait un peu plus sur le nez, écrivant : “Plus tôt vous découvrez quelles chaises n’ont pas leur place à votre table, plus vos repas deviennent paisibles.”





Kris, qui était auparavant fiancé à Katie Price, a confirmé qu’il avait posé la question à Elizabeth après en septembre, deux mois seulement après qu’ils se fréquentaient.

Le couple adoré a tenu sa réception de fiançailles au Cave Hotel à Faversham, rempli d’amis et de famille.

Mais en octobre, le couple ne se suivait même plus sur les réseaux sociaux, Elizabeth supprimant Kris de ses photos de grille, avant de publier un cliché sans sa bague de fiançailles étincelante.

Cela vient après que Kris ait dit à son ex-petite amie Katie, 44 ans, “ils ne se remettront JAMAIS” à la suite de rumeurs partagées avec Carl Woods.

L’ancien mannequin glamour et son ex-fiancé, le concessionnaire automobile Carl, se sont séparés le mois dernier après l’avoir “accusée de tricherie”.

Une source a dit OK! magazine que Kris en avait “marre” d’être ramené dans le drame et a insisté sur le fait qu’il “avait évolué il y a longtemps”.

