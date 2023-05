La fiancée de Jon Hamm, Anna Osceola, montre sa bague de fiançailles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews.com

Jon HammLa fiancée de porte un magnifique rocher au doigt ! Anna Oscéola34 ans, a montré sa bague de fiançailles lorsque le couple est sorti à New York le mercredi 10 mai. Anna s’est fiancée à l’homme de 52 ans Des hommes fous star plus tôt cette année, mais c’était la première fois qu’elle apparaissait en public en portant sa bague de fiançailles. Jon n’a définitivement pas déçu avec la bague qu’il a choisie pour sa future femme !

Jon et Anna ont marché côte à côte dans les rues animées de New York par une journée ensoleillée. Jon portait une veste bleue sur un t-shirt blanc avec un jean bleu, une ceinture marron et des baskets Adidas blanches. Le lauréat d’un Emmy Award portait également une paire de lunettes de soleil marron et un chapeau jaune. Anna portait une chemise boutonnée bleu clair, par-dessus une chemise blanche qu’elle a glissée dans un jean assorti. La future Mme Jon Hamm a complété son look avec un sac à main à bandoulière vert, des lunettes de soleil aviateur et des baskets blanches. Mais c’est la bague de fiançailles d’Anna qui se démarque vraiment des photos du couple.

La nouvelle des fiançailles de Jon et Anna est tombée le 26 février via Personnes, bien qu’aucune des stars n’ait confirmé les fiançailles elles-mêmes. Le duo s’est rencontré pour la première fois en 2015, quand Anna est apparue dans la finale de la série de Des hommes fous. Et dans une interview en 2022, le Top Gun : Maverick l’acteur a admis être sérieux à son sujet. « Je suis en couple en ce moment et … c’est confortable, c’est le sentiment de prendre soin de quelqu’un d’autre et d’être pris en charge », a-t-il déclaré en septembre dans un épisode de Le spectacle Howard Stern.

Avant leurs fiançailles, Jon et Anna ont fait un certain nombre de sorties romantiques ensemble, y compris une escapade en Italie en septembre 2021. Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge aux Oscars en mars 2022. Une fois qu’ils ont dit « oui », Anna sera la première femme de Jon. Il était auparavant dans une relation de près de deux décennies avec l’actrice Jennifer Westfeldt de 1997 à 2015, mais ils ne se sont jamais mariés.

