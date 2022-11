La fiancée de Jill Scott de I’m A Celeb révèle tout sur le plan du footballeur dans l’émission alors qu’elle atterrit en Australie

La fiancée de JILL Scott dit que le fait d’être libre du Beautiful Game aura été doux-amer pour la Lionne.

En atterrissant à l’aéroport de Brisbane pour soutenir son partenaire, Shelly Unitt a révélé que l’expérience aura été un énorme changement pour Jill.

Shelly Unitt a été photographiée portant un pull «Team Jill» alors qu'elle atterrissait à l'aéroport de Brisbane

Elle a déclaré: «Elle est dans le football depuis 16 ans, a été liée à des restrictions et peut maintenant faire quelque chose comme ça… c’est énorme et elle en profitera à chaque minute.

«Elle va très bien et elle a encore plus à venir.

“C’est une personne libre et elle s’entend avec tout le monde.”

Jill a été la favorite des bookmakers pour gagner dès le départ et ses chances s’améliorent chaque jour qui passe.

Mais Shelly a dit que pour Jill, c’est vraiment la participation qui compte.

Shelly a déclaré: «Je pense qu’elle en tire un bon buzz, même si j’entends dire qu’elle est la grande favorite pour gagner.

“Je suis juste fière d’elle d’être là où elle est maintenant.





«Elle serait reconnaissante, humble et extatique, mais elle n’est pas là pour gagner. Il s’agit de l’expérience.

“Mon Dieu, l’ambiance est énorme à Manchester et elle devient de plus en plus folle dans le café que nous possédons, ce qui est une bonne chose pour nous en tant qu’entreprise.

«Quand Jill est dans le magasin, elle aime s’immiscer et préparer les boissons.

“Nous vendons des sweats à capuche avec Vote Jill et les bénéfices iront à l’association caritative que nous avons choisie.”

Le couple a l’habitude d’être séparé pendant de nombreux mois en raison de son incroyable carrière sur le terrain, mais Shelly a déclaré que cela avait été différent.

Elle a ajouté: «Jill avec son football est partie avec des tournois de mois en mois, mais nous avons toujours des contacts, donc c’est la première fois que je ne parle pas. Donc elle me manque vraiment, je pense qu’elle manque à tout le monde. C’est une maison plus calme. Très tranquille.

“J’ai aussi deux filles, Evie et Hattie et donc elle leur manque et rebondissent. Ils regarderont le spectacle.

«Ils sont si fiers de Jill et vraiment excités. Je ne voulais pas les quitter au début mais ils ont dit “go go”.

“C’est très différent de la voir jouer au football évidemment parce que ce n’est que pour une heure mais nous la soutenons tous.”

Shelly Unitt est la sœur cadette de l’ancienne star du football anglais, Rachel Unitt, mais ne joue pas au jeu elle-même.

Ensemble, ils possèdent Boxx2Boxx Coffee à Manchester, où leur clientèle comprend tout le monde, des athlètes VIP aux fidèles locaux.

Shelly a déclaré que Jill profiterait de chaque minute passée dans la jungle

L'Anglaise Jill Scott montre sa médaille d'or après le match de football final de l'Euro 2022 féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne