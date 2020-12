Brittny Ward a accueilli son deuxième enfant avec son fiancé Jenson Button.

La mannequin, 30 ans, est allée sur Instagram dimanche pour partager l’heureuse nouvelle en publiant la première photo de sa fille nouveau-née.

La fiancée de l’ancien pilote de Formule 1 a révélé qu’ils avaient accueilli une petite fille et qu’ils avaient appelé le nouveau-né Lenny Monrow.

C’est une fille! Brittny Ward a accueilli son deuxième enfant avec son fiancé Jenson Button (photo 2016)

Partageant des photos d’elle-même et de Jenson, 40 ans, avec leur nouveau-né, Brittny a écrit: « Bienvenue dans le monde Lenny Monrow Button. Maman et papa sont complètement amoureux, elle a des fossettes tout comme son grand frère.

Jenson a également publié un gentil message en écrivant: «Bienvenue Lenny Monrow Button. Maman et papa sont déjà emballés. Lenny a les petites fossettes les plus mignonnes comme son grand frère Hendrix. Britt va très bien et récupère bien.

Les 307000 abonnés Instagram de Brittny ont rapidement partagé leurs vœux avec le couple.

La sensation Instagram a annoncé sa deuxième grossesse avec le beau Jenson en juin, avec un claquement de Brittny berçant sa bosse florissante.

La nouvelle est venue quelques semaines à peine après que Jenson et Brittny aient été forcés de reporter leur mariage pour la deuxième fois en raison de la pandémie COVID-19, après l’avoir repoussée une fois après être tombée enceinte de manière inattendue de leur premier enfant Hendrix.

Doux: Le couple a posté de doux messages annonçant la naissance et a révélé que le nouveau-né avait des fossettes « comme son frère »

Dans le post, l’ex-mannequin de Playboy avait l’air radieuse dans une robe blanche éthérée alors qu’elle berçait sa bosse florissante.

Elle a écrit dans la légende: « Nous avons hâte de vous rencontrer bébé, @hendrixbutton va être le meilleur grand frère. »

Le couple est déjà fier de son fils Hendrix, 13 mois, dont l’arrivée surprise les a amenés à reporter leur mariage.

En mai, Brittny s’est rendue sur Instagram pour révéler que leur mariage aurait désormais lieu à l’été 2021.

Fermer: Le couple est déjà fier de son fils Hendrix, 13 mois, dont l’arrivée surprise les a amenés à reporter leur mariage

Partageant une photo d’elle-même avec son amour, elle a écrit: « J’ai hâte d’épouser ce mec … enfin!

« D’abord un bouton bébé inattendu mais une telle bénédiction, puis le virus corona 2021, je deviendrai officiellement Mme Button. »

Le couple devait pour la première fois se marier le 6 juillet 2019, mais Brittny est tombée enceinte.

Relation: Brittny et Jenson se sont fiancés en juin 2018 après deux ans de relation

Elle a écrit sur Instagram: « Aujourd’hui aurait été notre date de mariage en Italie, mais dans quelques semaines, nous serons maman et papa. »

Leur fils, Hendrix, est arrivé en juillet de l’année dernière via une césarienne prévue, et Brittny a annoncé la nouvelle avec un joli post Instagram.

Partageant une jolie photo des pieds de leur petit garçon, Brittny a écrit: « Il est ici, il est en bonne santé et nos cœurs ne pourraient pas être plus pleins ».

Leur deuxième mariage prévu aurait lieu le 10 juillet 2020 au lac de Côme.

Brittny et Jenson se sont fiancés en juin 2018 après deux ans de fréquentation.

Lors d’une interview franche avec HELLO! magazine, le modèle Playboy a décrit plus tard comment Jenson a été submergé par l’émotion lorsqu’il a découvert qu’il était sur le point de devenir père.

Excité: Le modèle Playboy a décrit plus tard comment Jenson était submergé d’émotion lorsqu’il a découvert qu’il était sur le point de devenir père.

Elle a déclaré: « Jenson était absent lorsque je l’ai appris et je voulais lui dire en face à face, alors j’ai attendu qu’il rentre chez lui.

« C’était tellement difficile de ne rien dire au téléphone, mais je pensais que c’était plus spécial de le faire en personne. Je lui ai donné un petit coffret cadeau avec le test et il s’est mis à pleurer.

«C’était un moment très doux. C’était exactement ce que vous voudriez que le père de votre futur enfant fasse.

Jenson était auparavant fiancée pour mannequin Louise Griffiths, 40 ans, avant la séparation du couple en 2005 après cinq ans de fréquentation.

La légende du sport était également mariée au mannequin Jessica Michibata, mais s’est séparée en décembre 2015 après un an de mariage et sept ans de romance.