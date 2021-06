La fiancée de Gaz Beadle, Emma McVey, révèle qu’on lui a diagnostiqué trois gros trous dans le cœur dans un message émotionnel

La fiancée de GARY Beadle, Emma McVey, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué trois trous dans le cœur.

La maman de deux enfants, 28 ans, a besoin d’une opération à cœur ouvert pour réparer le défaut majeur et a déclaré à ses fans que l’incertitude entourant sa santé l’avait anxieuse.

La nouvelle survient après qu’elle a dit aux fans plus tôt cette année qu’elle allait subir une angiographie pour voir si elle avait une malformation cardiaque congénitale.

Informant les fans de son problème de santé, elle a écrit sur Instagram : « Pour faire court, nous avons finalement découvert que j’avais trois gros trous dans mon cœur et des tissus endommagés, ce qui fait que mon sang passe dans la mauvaise direction, du côté droit de mon cœur est maintenant hypertrophié et faible, avec une pression artérielle élevée dans mes poumons.

« Tout cela a empiré car ils auraient dû être fermés quand j’étais enfant, malheureusement personne n’a vérifié mon cœur même lorsque j’ai eu des crises et que j’ai reçu un diagnostic d’épilepsie ou que je me suis évanoui comme si c’était un passe-temps. . «

Rex

Le défaut nécessite une intervention chirurgicale[/caption]

Instagram

Gaz Beadle a promis de la soutenir du mieux qu’il peut[/caption]

Emma a déclaré que les médecins étaient surpris qu’elle ait survécu à la naissance de son deuxième enfant et que le résultat aurait facilement pu être différent si elle n’avait pas eu de césarienne.

Elle a poursuivi: « J’ai été beaucoup plus calme, parfois vive et très anxieuse Mais c’est la raison pour laquelle, parce que tous les jours je m’inquiète pour mes bébés, et je pleure au hasard en me demandant si j’entre et qu’ils ne les reverraient plus ?! Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment .





« Morbide et fou, je sais, mais cela montre simplement que vous n’avez aucune idée de ce que les gens traversent réellement et les médias sociaux ne vous montrent vraiment même pas la moitié de la vie de quelqu’un. . «

Gaz a soutenu sa future épouse pour surmonter la peur de la santé avec un commentaire de soutien.

Il a écrit : « Vous allez pouvoir le lancer comme vous le faites toujours… vous êtes la personne la plus forte que je connaisse… moi et les enfants seront à vos côtés tout le temps… je ne peux pas garantir que la maison sera en un seul morceau quand vous serez hors de l’hôpital, mais je vais essayer.

QU’EST-CE QU’UN ANGIOGRAMME ? Une angiographie est un test qui aide les médecins à examiner vos artères coronaires. Aussi connu sous le nom de cathétérisme cardiaque, il s’agit d’un type particulier de radiographie, qui est réalisé sous anesthésie locale. Il s’agit d’un tube mince inséré dans une artère du poignet ou de l’aine. Le tube, appelé cathéter, est ensuite dirigé à travers vos vaisseaux sanguins jusqu’à votre cœur. Un colorant spécial est ensuite passé à travers le tube et les médecins peuvent prendre une série de radiographies. Le colorant fonctionne pour montrer les zones rétrécies ou les blocages dans l’artère. Le test dure environ une heure et est généralement effectué de jour. Votre médecin peut vous recommander le test si vous présentez des symptômes de maladie coronarienne, notamment une douleur thoracique nouvelle ou qui s’aggrave, une douleur dans la mâchoire, la poitrine, le cou ou le bras, une malformation cardiaque avec laquelle vous êtes né (maladie cardiaque congénitale), des résultats anormaux d’un un test d’effort cardiaque, des problèmes de vaisseaux sanguins ou une blessure à la poitrine, ou un problème de valve cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale. Pour plus d’informations sur les maladies cardiaques, visitez le site Fondation britannique du cœur.