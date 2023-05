La fiancée de Deontay Wilder apparaît sur Selling Sunset et suggère une offre en espèces sur un manoir de 33 millions de dollars

La vie de Deontay Wilder en tant que champion l’a placé dans une position privilégiée où l’argent n’est pas un objet.

L’ancien roi de la WBC a gagné des millions de sa vie sur le ring et il s’assure qu’il s’occupe de sa famille, en leur donnant une vie pour laquelle il a travaillé dur.

6 Wilder est l’ancien champion poids lourd WBC, qui a partagé une trilogie mémorable avec Tyson Fury Crédit : Ryan Hafey/PBC

6 Wilder a un enfant avec Swift, avec qui il est fiancé Crédit : Getty Images – Getty

Apparaissant dans la dernière série d’émissions à succès de Netflix, Selling Sunset, la fiancée de Wilder, Telli Swift, a visité une luxueuse propriété de 14 000 pieds carrés.

La série suit des agents immobiliers d’élite en Californie qui vendent des propriétés luxueuses aux riches acheteurs.

La maison – appelée Londonderry Place – est certainement assez grande pour Wilder, sa femme et leurs huit enfants, avec six chambres et huit salles de bains.

À l’extérieur, il y a une incroyable piscine à fond de verre à deux couches et à l’intérieur, il contient toutes les commodités nécessaires à l’entraînement de Wilder, y compris une salle de sport, des réservoirs de privation sensorielle et un bassin profond froid.

6 Le manoir de 33 millions de dollars Swift views dispose de six chambres et huit salles de bains avec des vues incroyables Crédit : Netflix

6 Et c’est son propre cinéma Crédit : Netflix

En visitant la cuisine, avec un gril supérieur hibachi et une cafetière à 15 000 $, Swift commente qu’elle aime les couleurs bronze de la cuisine pour complimenter son mari, connu sous le nom de « The Bronze Bomber ».

L’un des principaux points forts de la maison est un cinéma à écran de 25 pieds avec quarante haut-parleurs surround.

Swift et l’agent discutent de revenir plus tard pour un visionnement au crépuscule avec Wilder lui-même, mais cela n’est pas montré dans l’émission.

Une fois la tournée terminée, Swift dit : « J’adore ça, alors les chiffres, parlons-en.

6 La maison est parfaite pour Wilder, car elle dispose d’une salle de sport Crédit : Netflix

6 Et une piscine froide pour aider à la récupération Crédit : Netflix

« J’ai l’impression que si nous encaissions de l’argent, je le voudrais à un taux inférieur, peut-être que 26 ou 27 millions de dollars devraient être négociables. »

Il est révélé plus tard que Swift et Wilder ont fait une offre en espèces de 27 millions de dollars, mais il semble que cela n’ait pas suffi à tenter le vendeur, car la propriété aurait été retirée de la vente en août 2022, bien qu’elle soit toujours actuellement cotée sur Le site du groupe Oppenheim pour 55 000 $ par mois.

Wilder, cependant, pourrait être dans une situation financière encore plus saine s’il est impliqué dans le tournoi des poids lourds en Arabie saoudite en décembre de cette année.

L’idée serait que Wilder combatte Anthony Joshua, tandis que Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affrontent puis les vainqueurs s’affrontent.

Selon Wilder et Joshua, les pourparlers semblent bien progresser et AJ a même récemment laissé entendre à un fan que l’accord était pratiquement conclu.