La fiancée d’Aaron Carter, Melanie Martin, pleure la mort du chanteur : “Le pire jour de ma vie”

Après la mort tragique d’Aaron Carter samedi, sa fiancée Melanie Martin prend la parole après avoir appris la terrible nouvelle.

“Mon cœur est complètement brisé par le décès de ma fiancée Aaron. Je savais qu’il avait du mal et j’ai tout essayé pour l’aider”, a expliqué Martin à People.

“Il a une personnalité très indépendante et forte, et je ne pouvais pas l’aider comme je sentais qu’il en avait besoin.”

Samedi, Fox News Digital a confirmé par une source que Carter avait été retrouvé mort chez lui en Californie. Le département du shérif a répondu à un appel de secours médical de la résidence confirmée de Carter.

Martin et Carter ont partagé un fils de 11 mois nommé Prince. Elle a révélé qu’elle trouvait de la force pour son fils après la mort de son père.

“J’aimerais seulement avoir plus de gens pour m’aider avec lui. Je vais maintenant élever notre fils en tant que mère célibataire et c’est le pire jour de ma vie, mais je dois être fort pour notre fils”, a poursuivi Martin, selon au média.

Elle a exprimé qu’elle était “dévastée” par la mort soudaine de Carter.

Carter aurait eu une relation compliquée avec Martin, avec qui il a finalement eu son unique enfant.

La mannequin bulgare de 30 ans et créatrice de contenu OnlyFans a utilisé ses comptes de médias sociaux pour pleurer sa perte.

Dans son récent post, Martin a partagé une série de vidéos de la défunte chanteuse “I Want Candy” avec des textes qui disaient “Souviens-toi d’Aaron, tu me manques tellement”, avec un emoji au cœur brisé.

“Il y a tellement de pensées dans ma tête en ce moment. Ma fiancée me manque tellement et j’espère que vous pourrez voir dans certaines vidéos à quel point il a apporté de la lumière dans une pièce. Mon amour, vous avez été retiré trop tôt du monde”, a déclaré Martin.

“Ce sont de grands moments sains que nous avons passés ensemble et je les chérirai pour toujours. Dieu n’a fait que l’un d’entre vous et j’ai eu la chance d’avoir rencontré l’amour de ma vie. Il n’y a personne avec qui je serai plus jamais, j’ai toujours dit toi que tu es le seul pour moi pour la vie. Je ne suis pas prêt à te laisser partir mais Dieu a décidé qu’il voulait te montrer un meilleur endroit. RIP Mon bébé d’amour.