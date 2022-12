La fiancée d’Aaron Carter, Melanie Martin, lui rend hommage à Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch / BACKGRID

Mélanie Martin30 ans, a rendu hommage à son défunt fiancé Aaron Carter le premier Noël depuis son décès tragique. Melanie a partagé un clip Instagram montrant sa célébration des fêtes avec d’autres parents, y compris elle et le fils d’un an d’Aaron, Prince. Mélanie s’est approchée de son arbre de Noël pour montrer un ornement d’ailes d’ange en forme de cœur avec le nom d’Aaron écrit dessus. “Nous ne pouvons plus vous voir avec nos yeux mais nous pouvons vous sentir dans notre cœur pour toujours 🦋💕 j’aime votre mini-moi et hunni💔🎄❤️”, Melanie a légendé la vidéo du 26 décembre.

Aaron et Melanie se sont fiancés en 2020 à la suite d’une relation récurrente – une relation qui a subi une fausse couche et un incident de violence domestique présumé. Ils ont accueilli leur premier enfant en novembre 2021, mais quelques jours plus tard, Aaron a posté que lui et Melanie avaient « décidé de se séparer ». Ils se sont finalement réconciliés, mais malheureusement, leur histoire d’amour compliquée a été tragiquement interrompue lorsque Aaron est décédé le 5 novembre, à l’âge de 34 ans.

Melanie a trouvé le chanteur de “I Want Candy” dans la baignoire sans réaction à son domicile de Lancaster, en Californie. La cause du décès d’Aaron n’a toujours pas été révélée. Il a été incinéré après son décès et sa famille, qui comprend sa mère Jane Cartersa soeur jumelle Angeet son célèbre frère Nick Cartera déclaré qu’ils prévoyaient de disperser ses cendres dans son État d’origine, la Floride, avec certaines de ses sœurs décédées Leslie‘s cendres.

Melanie a actuellement la garde du bébé Prince à la suite de la mort d’Aaron. Le couple a en fait perdu la garde de leur enfant au profit de la mère de Melanie environ un mois avant la mort d’Aaron, mais Melanie a récupéré la garde le 15 décembre. “Je rends hommage à Aaron aujourd’hui et je sais qu’il serait si fier de moi”, a déclaré Melanie. TMZ alors qu’elle quittait New York pour aller chercher Prince, qui était en Californie au moment où la décision a été prise. “Je suis très ému de penser que nous aurions pu être une famille, mais Aaron serait si heureux de savoir que je l’ai récupéré.”

Un représentant d’Aaron a précédemment confirmé HollywoodLa Vie que Prince héritera de l’énorme fortune de son célèbre père. “La mère d’Aaron, Jane, et sa famille ont décidé que la totalité de sa succession, qui s’élève à environ 550 000 $, ira à son fils Prince”, a révélé le représentant. “C’est aussi ce que voudrait Aaron”, a ajouté le porte-parole.

