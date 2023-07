La fiabilité des médias sociaux en cas d’urgence remise en question après que la limite de Twitter bloque les publications de DriveBC

Lorsque Brandon Broderick a reçu l’ordre d’évacuer son domicile de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, le mois dernier, les médias sociaux sont devenus un moyen important d’obtenir des mises à jour.

Il a été autorisé à rentrer chez lui le 15 juin, mais a déclaré qu’il s’était souvent tourné vers Facebook pour se rassurer pendant la semaine de son absence.

« Nous suivions les médias sociaux parce que c’était notre aperçu de la région actuelle », a déclaré le photographe à CBC News mardi. « Et nous avons constaté que de nombreux endroits utilisaient Facebook, comme le BC Wildfire Service et le district. »

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées au sujet des médias sociaux en cas d’urgence après que le ministère des Transports de la Colombie-Britannique s’est trouvé empêché de publier des informations essentielles sur les itinéraires et les voyages sur Twitter pendant la saison des incendies de forêt dans la province la semaine dernière.

Alors que de plus en plus de Britanno-Colombiens comme Broderick se préparent aux ordres d’évacuation et aux alertes en raison de centaines d’incendies dans l’intérieur de la province, beaucoup se tournent toujours vers les médias sociaux pour obtenir les dernières informations essentielles, malgré les encouragements du gouvernement à utiliser les sites Web officiels.

Le problème a été mis en évidence le 2 juillet, lorsqu’un flux Twitter d’avis d’itinéraire populaire géré par le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique s’est retrouvé bloqué pour publier des mises à jour d’itinéraire à Twitter.

Le populaire compte Twitter DriveBC, géré par le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, a été contraint de cesser temporairement d’émettre des mises à jour et des alertes sur les itinéraires le 2 juillet en vertu d’une nouvelle politique Twitter. Le problème a été résolu en une heure mais a soulevé des inquiétudes parmi les experts pour les futures alertes d’urgence. (Twitter)

« DriveBC sur Twitter et ses sous-comptes ont dépassé la limite de taux de publication temporairement imposée », a déclaré le ministère des Transports et de l’Infrastructure. tweeté le 2 juillet.

Même si DriveBC a de nouveau tweeté en moins d’une heure, plusieurs experts des urgences s’inquiètent de la capacité des autorités à communiquer en cas de catastrophe.

« C’est ahurissant d’avoir ce genre d’effet dramatique et immédiat », a déclaré Peter Chow-White, directeur du laboratoire GENA et professeur de communication à l’Université Simon Fraser. « Il existe un continuum de risques, de l’anxiété à la confusion en passant par la déconnexion des personnes dans votre vie.

« Mais évidemment, en temps de crise, où c’est quelque chose comme un incendie et un tremblement de terre, cela peut être des vies humaines … Cela n’a pas atteint le stade où c’est mortel, mais ça pourrait l’être. »

DriveBC s’est excusé sur Twitter pour la gêne occasionnée aux automobilistes. Il avait dépassé le nombre de tweets qu’il était autorisé à lire ou à interagir dans le cadre d’une nouvelle politique Twitter, apparemment temporaire, qui limite les comptes à un certain nombre de lectures pour empêcher le grattage des données, selon son propriétaire, Elon Musk.

D’autres comptes du gouvernement de la Colombie-Britannique proposant des mises à jour essentielles – tels que le BC Wildfire Service, BC Hydro et le ministère de la Protection civile – ont déclaré qu’ils n’avaient pas rencontré le même problème.

Les autorités ailleurs ont des préoccupations similaires.

Les Etats Unis Compte de mises à jour sur les tempêtes du National Weather Service a également enfreint les nouvelles restrictions de Twitter et a été empêché de publier le 4 juillet. En avril, Autorité de transport de New York a annoncé qu’il n’utiliserait plus Twitter pour les mises à jour de service, affirmant que « la fiabilité de la plate-forme ne peut plus être garantie ».

« Plus difficile de s’y fier »

Interrogée par e-mail sur les inquiétudes concernant l’utilisation de Twitter pour les communications essentielles et d’urgence, la société a envoyé une réponse automatique – un emoji caca – quelque chose du PDG Elon Musk annoncé en mars pour les e-mails envoyés au compte de messagerie des relations avec les médias de Twitter.

Broderick a déclaré que les changements soudains sont inquiétants.

« Il existe de nombreux itinéraires [in B.C.] qui vont être touchés par le feu », a-t-il dit. « Donc, pour [DriveBC] ne pas pouvoir tenir les gens informés, ce n’est pas bon. »

REGARDER | Un expert en communication parle de la fiabilité des médias sociaux en cas de catastrophe :

Un expert en communication sonne l’alarme sur le recours aux médias sociaux en cas d’urgence après le changement de politique de Twitter Après que DriveBC ait été brièvement empêché de tweeter des mises à jour d’itinéraire à la suite d’un changement de politique sur Twitter le 2 juillet, l’expert en médias sociaux de SFU, Ahmed Al-Rawi, a déclaré que cela soulevait des inquiétudes majeures quant à la manière de communiquer des informations essentielles au public lors d’une catastrophe.

Mais comme de nombreuses personnes supposent que les comptes de médias sociaux du gouvernement sont à jour de manière fiable, l’expert en communication de l’Université Simon Fraser, Ahmed Al-Rawi, a déclaré que les responsables devaient se méfier de trop compter sur les sociétés privées de médias sociaux pour transmettre des informations critiques.

Cela dit, les gouvernements ne peuvent pas éviter d’utiliser les médias sociaux si c’est là que le public cherche des réponses et des mises à jour.

« Cela ressemble de plus en plus à un mal nécessaire ces jours-ci », a déclaré Al-Rawi. « Donc, d’une part, nous avons besoin des médias sociaux, mais d’autre part, il devient de plus en plus difficile de s’y fier. »

Il a déclaré qu’à mesure que de plus en plus de plates-formes émergeraient pour ceux qui ne sont pas satisfaits des services de médias sociaux existants, les gouvernements devront déterminer où ils publient. Al-Rawi recommande de publier des informations dans autant d’endroits que possible pour s’assurer qu’elles parviennent à tous les groupes démographiques possibles.

Quelques semaines à peine avant les changements de Twitter, plusieurs géants des médias sociaux et Google ont menacé d’empêcher le partage d’articles de presse canadiens sur leurs plateformes en réponse à une loi fédérale controversée censée protéger le journalisme canadien.

Selon BC, les applications et les sites Web officiels sont le meilleur moyen d’obtenir des alertes précises et à jour en cas de crise.

Pour Broderick de Tumbler Ridge, la désinformation et la confusion qu’il dit voir parfois sur les sites de médias sociaux pendant cette saison des incendies de forêt sont un bon rappel de se méfier de tout ce qui ne provient pas d’une source officielle ou d’un média crédible.

« Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier des réseaux sociaux. »