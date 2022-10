La FIA retarde l’enquête sur les violations du plafond budgétaire de la F1

L’instance dirigeante de la Formule 1 a retardé la publication des conclusions d’une enquête visant à déterminer si les équipes ont dépassé le plafond budgétaire la saison dernière, affirmant que son verdict sera rendu la semaine prochaine.

La F1 a fixé un plafond budgétaire de 145 millions de dollars l’année dernière lorsque le pilote Red Bull Max Verstappen a remporté de justesse son premier titre mondial après avoir battu Lewis Hamilton dans une finale controversée de la dernière course. Le week-end dernier, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a répliqué avec colère à ce qu’il a appelé des “affirmations fictives” selon lesquelles l’équipe avait dépassé son budget, ce qui pourrait être passible d’une interdiction.

Les résultats d’une analyse de l’instance dirigeante de la FIA étaient initialement attendus mercredi, Aston Martin étant une autre équipe qui aurait enfreint le plafond.

“L’analyse des soumissions financières est un processus long et complexe qui est en cours”, a déclaré la FIA mercredi. “Comme communiqué précédemment, il y a eu des spéculations et des conjectures importantes et non fondées à ce sujet, et la FIA réitère que jusqu’à ce qu’elle soit finalisée, aucune autre information ne sera fournie.”

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a exigé que l’instance dirigeante de la FIA prenne des mesures si Red Bull ou d’autres équipes avaient enfreint les règles, tandis que Ferrari s’est également plaint.

Le plafond budgétaire a été introduit avec dans le but de rendre les règles du jeu plus équitables en F1 et de réduire les dépenses de puissances comme Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Il a été réduit à 140 millions de dollars pour 2022 et tombe à 135 millions de dollars pour 2023 , hors salaires des chauffeurs et frais de moteur.

