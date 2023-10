La FIA publie un nouveau mandat pour changer les pneus tous les 18 tours lors du Grand Prix du Qatar

Les pilotes de Formule 1 devront changer de pneus au moins tous les 18 tours lors du Grand Prix du Qatar, ce qui devrait rendre inévitable une stratégie à trois arrêts lors de la course de 57 tours de dimanche.

L’instance dirigeante, la FIA, agit suite aux inquiétudes selon lesquelles les pneus Pirelli seraient endommagés lorsque les voitures rouleraient sur les bordures pointues en « pyramide » utilisées sur le circuit de Losail.

La décision signifie que les voitures devront s’arrêter au moins trois fois, à moins que la course ne soit interrompue pour quelque raison que ce soit. Les voitures qui utilisent les mêmes pneus pendant plus de 18 tours seront considérées comme étant « dans un état dangereux » et signalées aux commissaires sportifs, a indiqué la FIA. Tous les tours effectués lors des séances précédentes avec des pneus qui sont ensuite réutilisés pour la course compteront dans le total.

EN SAVOIR PLUS: GP du Japon : le trophée « Kiss to Light » équipé d’une technologie de pointe fera ses débuts – News18

Les pneus analysés après les essais libres de vendredi ont montré des signes de dégradation de leur structure intérieure et des signes similaires ont été observés dans les pneus utilisés lors de la course de sprint de 19 tours de samedi, même si cette course a connu plusieurs périodes de voiture de sécurité lorsque les pilotes ont ralenti.

La FIA et Pirelli soupçonnent que le problème est causé par des « interférences haute fréquence » lorsque les voitures roulent sur les trottoirs. Les conducteurs empruntent régulièrement des lignes larges à la sortie des virages pour conserver plus de vitesse, glissant parfois sur les trottoirs au cours du processus.

EN SAVOIR PLUS: Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda choisis pour l’équipe AlphaTauri la saison prochaine – News18

La piste a déjà été rétrécie dans une section samedi en traçant une ligne de limite de piste plus serrée dans le but d’éloigner les pilotes des vibreurs.

Max Verstappen part en pole position pour la course de dimanche après que le pilote Red Bull a décroché son troisième titre consécutif en F1 samedi au sprint.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)