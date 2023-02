La FIA lance un processus de candidature pour que de nouvelles équipes rejoignent la F1 à partir de 2025

La FIA a officiellement lancé un processus de candidature pour que de nouvelles équipes rejoignent la Formule 1 à partir de 2025.

L’instance dirigeante du sport automobile mondial affirme que les candidatures seront basées sur “une analyse financière et technique rigoureuse” et nécessiteront également des illustrations de la manière dont les nouvelles équipes potentielles géreraient les défis de la durabilité et obtiendraient un “impact sociétal positif” en participant.

L’annonce de jeudi intervient au milieu d’une discorde publique persistante entre le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem et les représentants des équipes de F1 sur des conditions acceptables pour l’élargissement de la grille.

