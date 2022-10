La FIA fait une offre à Red Bull après le non-respect du plafond des coûts de la Formule 1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater de Sky Sports News fournit de nouvelles informations et analyses sur la saga du plafonnement des coûts de la F1 avant ce qui sera certainement un week-end dramatique au Texas

La FIA a proposé les termes d’un “accord de rupture accepté” à Red Bull suite à leur violation du plafond des coûts de la Formule 1, Sports du ciel comprend.

Le développement de la saga qui a dominé le début du week-end du GP des États-Unis laisse à Red Bull la décision d’accepter l’offre et probablement une sanction moindre, ou de se présenter devant un jury.

Les détails de l’offre de la FIA à Red Bull ne sont cependant pas encore clairs.

Red Bull était la semaine dernière la seule équipe reconnue coupable d’avoir dépassé la limite de dépenses de 145 millions de dollars de la première victoire au titre de Max Verstappen l’année dernière – avec une infraction «mineure» signifiant qu’ils avaient dépassé de moins de cinq pour cent (7,25 millions de dollars) – bien qu’ils aient catégoriquement a rejeté les affirmations d’équipes rivales selon lesquelles elles auraient délibérément triché.

Leur position semblait suggérer qu’un accord de rupture accepté (ABA) avec la FIA – où l’équipe accepterait les actes répréhensibles et accepterait toutes les conditions et sanctions qui l’accompagnent – était peu probable.

Un ABA, cependant, a les avantages de tracer une ligne rapide sous le scandale du plafonnement des coûts et une sanction moins sévère.

Il permet des pénalités financières et certaines “pénalités sportives mineures” – mais surtout pas une déduction de points ou une réduction du plafond des coûts futurs de l’équipe, des sanctions plus “dommageables” qui ont été réclamées par les pilotes et les équipes de F1.

Si Red Bull rejetait l’offre de la FIA, l’affaire serait entendue par le comité de plafonnement des coûts et la gamme complète des sanctions serait sur la table.

Sports du ciel comprend qu’il pourrait y avoir une résolution rapide. Red Bull, quant à lui, prévoit une conférence de presse vendredi matin au Texas – en fin d’après-midi, heure du Royaume-Uni – pour discuter de la question.

L’ampleur de la violation de Red Bull n’a pas été révélée bien que Sports du ciel comprend que l’équipe, la force dominante de la F1 et les champions imminents des constructeurs, est à 4,5 millions de dollars sous la limite de 7,25 millions de dollars pour une infraction mineure.

