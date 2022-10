La FIA dénonce Red Bull, Aston Martin et Williams en infraction avec le règlement financier

L’instance dirigeante mondiale du sport automobile, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), a trouvé trois équipes – les champions Red Bull, Aston Martin et Williams – en infraction avec le règlement financier 2021 et a déclaré que des mesures à leur encontre seraient annoncées ultérieurement.

Selon la FIA, qui a publié ses conclusions sur une enquête sur le plafonnement des coûts lundi après le Grand Prix du Japon 2022, Aston Martin est en « infraction procédurale ».

Red Bull a commis une violation de procédure et un dépassement financier mineur (moins de 5 % du plafond des coûts), selon la FIA.

La décision est une grande déception pour Red Bull après un Grand Prix du Japon réussi alors que le doublé a permis à Max Verstappen de remporter le titre de champion du monde des pilotes avec quatre courses à disputer dans la saison.

Il a été constaté que Williams avait commis une infraction à la procédure en mai 2022 que l’équipe a ensuite rectifiée de manière “opportune, coopérative et transparente”, a annoncé la FIA lundi.

“L’examen de la documentation de rapport soumise a été un processus intensif et approfondi, et tous les concurrents ont apporté leur soutien total en fournissant les informations requises pour évaluer leur situation financière au cours de cette première année du règlement financier. L’Administration du plafonnement des coûts de la FIA note que tous les concurrents ont agi à tout moment dans un esprit de bonne foi et de coopération tout au long du processus », a déclaré la FIA.

Selon un rapport publié sur le site f1.com, “La FIA note également qu’en ce qui concerne cette première année d’application du Règlement financier, l’intervention de l’Administration du plafonnement des coûts de la FIA s’est limitée à l’examen des soumissions faites par les Concurrents. et qu’aucune enquête officielle complète n’a été lancée.

Il a déclaré que l’administration détermine la ligne de conduite appropriée.

“L’administration du plafonnement des coûts de la FIA détermine actuellement la ligne de conduite appropriée à suivre en vertu du règlement financier concernant Aston Martin et Red Bull et de plus amples informations seront communiquées conformément au règlement.”

Les manquements à la procédure et les dépassements mineurs de dépenses peuvent entraîner des sanctions financières et/ou des sanctions sportives mineures.

Dans sa réponse à l’annonce, Red Bull a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, exprimant sa surprise et sa déception.

«Nous notons les conclusions de la FIA sur les« plages de dépassement mineur du règlement financier »avec surprise et déception. Notre soumission pour 2021 était inférieure à la limite de plafond des coûts, nous devons donc examiner attentivement les conclusions de la FIA car nous sommes convaincus que les coûts pertinents sont inférieurs au montant du plafond des coûts de 2021 », a déclaré Red Bull dans sa réponse sur les réseaux sociaux.

“Malgré la conjecture et le positionnement des autres, il existe bien sûr un processus en vertu du règlement avec la FIA que nous suivrons respectueusement pendant que nous examinons toutes les options qui s’offrent à nous.”

Alors que Red Bull a été reconnu coupable d’avoir enfreint le plafond financier, Williams a été condamné en juin 2022 à une amende de 25 000 $ à la suite d’une violation procédurale du règlement financier de la Formule 1.

À partir de 2021, les équipes doivent soumettre un compte provisoire de leurs dépenses par rapport au plafond des coûts – qui s’élève cette année à 141,2 millions de dollars – pour la période entre janvier et avril d’ici la fin juin de chaque année. Leurs dépenses annuelles doivent être déclarées avant la fin du mois de mars suivant.

Williams n’a pas respecté la deuxième date limite du 31 mars 2022, la FIA informant l’équipe de son manquement à la procédure le mois suivant.

